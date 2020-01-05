6 سدود في اللاذقية تعمل بالمفيض المائي نتيجة الأمطار منذ أسبوع

قال مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس نبيل نديم حسن إنه نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة في الأيام القليلة الماضية، بلغت نسبة إجمالي تخزين السدود في المحافظة 71.6 %.



وأوضح حسن أن إجمالي تخزين السدود في المحافظة بلغ 262 مليون متراً مكعباً من الطاقة الإجمالية لها والتي تقدر بـ 366 مليون متر مكعب.



واضاف حسن: “المفيض يعمل في 6 سدود وهي بحمرا ، خربة الجوزية، كرسانا، الجوزية، القنجرة، وبيت القصير” مشيراً إلى أن حجم التخزين في سد 16 تشرين أكبر سدود المحافظة بلغ 123 مليون م3، فيما بلغ حجم التخزين في سد الثورة 64 مليون م3.



ولفت حسن إلى أن الهطولات المطرية الجيدة انعكست زيادة في معدل جريان المياه السطحية وتصاريف الينابيع، وارتفاع مناسيب المياه الجوفية، الأمر الذي يبشر بموسم زراعي جيد.



ويبلغ عدد سدود محافظة اللاذقية 14 سداً، منها “16 تشرين، الثورة، بللوران، خربة الجوزية، القنجرة، كرسانا، الجوزية، صلاح الدين، بحمرة، الحويز، بيت ريحان، كفردبيل، الحفة وبيت القصير”.



باسل يوسف