6 خطوط جديدة لإنتاج المستحضرات البيطرية قريباً

كشف مدير الدواء البيطري بوزارة الزراعة الدكتور زياد نمور أن ستة خطوط لإنتاج المستحضرات البيطرية ستدخل في الإنتاج في الفترة القادمة، مبيناً أنها تتضمن خطوط "حقن وسوائل وبودرة ومراهم ومعقمات والمضغوطات والبلعات"، وذلك في مدينة عدرا الصناعية.



وأوضح نمور أن اللجنة مؤلفة من فنيين اختصاصيين من مديرية الدواء البيطري في وزارة الزراعة و ممثلين عن كل من كلية الصيدلة في جامعة دمشق ونقابة الأطباء البيطريين ورئيس دائرة الدواء البيطري في المحافظة، مشيراً إلى أن الكشف يهدف إلى التأكد من توفر معايير التصنيع الجيدGMP في المعمل وهي معايير عالمية لمعامل الأدوية البيطرية تؤثر بشكل كبير على جودة المستحضرات وسلامة مراحل التصنيع.



وأكد نمور أن الإنتاج المحلي للمستحضرات البيطرية يغطي ما يزيد عن ٧٠ % من احتياجات الثروة الحيوانية في سورية وهناك أيضا تصدير إلى الأسواق الإقليمية لما يزيد عن ١٥ دولة.