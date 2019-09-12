واشنطن تدرج «حراس الدين» على قائمة الإرهاب
تواصل الاجتماعات التركية - الأميركية لترسيخ احتلال شمال سورية
الجيش يكبّد داعش خسائر كبيرة في البادية والفلتان الأمني يعم مناطق سيطرة «قسد»
مؤشرات على ترنح وقف إطلاق النار في إدلب … والجيش يرد على الخروقات
العراق يجدد دعوته لعودة سوريا للجامعة العربية
مرشحو الرئاسة التونسية تناولوا العلاقات مع سوريا وتجريم التطبيع
التجارة الداخلية: سنضرب بيد من حديد
مصادر حكومية تؤكد استمرار انخفاض الدولار
الذكاء الاصطناعي سيجعل حروبنا الأبدية تستمر إلى الأبد
قوات الاحتلال الأمريكية وميليشيا (قسد) تنفذان إنزالات جوية وعمليات خطف بريفي دير الزور والحسكة
السورية للتجارة: أسعارنا لم تزد ولا ليرة واحدة مع ارتفاع الدولار
طائرات إسرائيلية تعتدي على شرق سوريا
الحكومة تعد بإجراءات قانونية لضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية
لافروف: موسكو وباريس اتفقتا على مواصلة محاربة الإرهاب في سوريا !
تسيير دوريات أميركية تركية مشتركة في منطقة الجزيرة السورية انتهاك سافر للقانون الدولي

6 خطوط جديدة لإنتاج المستحضرات البيطرية قريباً

كشف مدير الدواء البيطري بوزارة الزراعة الدكتور زياد نمور أن ستة خطوط لإنتاج المستحضرات البيطرية ستدخل في الإنتاج في الفترة القادمة، مبيناً أنها تتضمن خطوط "حقن وسوائل وبودرة ومراهم ومعقمات والمضغوطات والبلعات"، وذلك في مدينة عدرا الصناعية.


وأوضح نمور أن اللجنة مؤلفة من فنيين اختصاصيين من مديرية الدواء البيطري في وزارة الزراعة و ممثلين عن كل من كلية الصيدلة في جامعة دمشق ونقابة الأطباء البيطريين ورئيس دائرة الدواء البيطري في المحافظة، مشيراً إلى أن الكشف يهدف إلى التأكد من توفر معايير التصنيع الجيدGMP في المعمل وهي معايير عالمية لمعامل الأدوية البيطرية تؤثر بشكل كبير على جودة المستحضرات وسلامة مراحل التصنيع.


وأكد نمور أن الإنتاج المحلي للمستحضرات البيطرية يغطي ما يزيد عن ٧٠ % من احتياجات الثروة الحيوانية في سورية وهناك أيضا تصدير إلى الأسواق الإقليمية لما يزيد عن ١٥ دولة.