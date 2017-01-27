6 جرحى في اطلاق نار بمدينة شيكاغو الأمريكية

أصيب ستة أشخاص في اطلاق نار بأحد مطاعم مدينة شيكاغو الأمريكية.



وذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون أن الحادث وقع الليلة الماضية في مطعم بحي ” غريتر غراند كروسنغ ” ولم يتم حتى الآن إلقاء القبض على أي مشتبه به.



وبحسب بيانات صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي “إف بي آي” وشرطة شيكاغو فان المدينة شهدت وقوع اكبر عدد لحوادث اطلاق النار مقارنة بباقي المدن الامريكية العام الماضي.



وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي بموجب الدستور.

وكالات