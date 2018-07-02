6 أشياء تدمر حياتك ولا ترغب في الاعتراف بها

الحياة رحلة قد تجدها وصلت لنهايتها في لحظة واحدة، دون أن تدري أنك أضعت كل هذا الوقت على أشياء جعلتك تتقدم في العمر دون أن تحقق أي شيء مما تريد.



ونشر موقع”higherperspectives” قائمة بـ6 أشياء تضيع عليها حياتك دون أن تدرك:



الانشغال الدائم



تذهب يوميا للعمل ثم تلتقي أصدقائك ومن بعدها تذهب لمشاهدة فيلم ما، قد تفضل السفر أو الذهاب لمشاهدة مباريات كرة القدم، كل تلك الأشياء تجعلك لا تدرك قيمة الوقت الذي قضيته خلالها وجعلتك تهمل العديد من الأشياء الأخرى كأسرتك وحالتك الصحية وغيرها من الأشياء.



عدم اتخاذ القرارات الهامة



وتعمل على تأجيلها بسبب خوفك من تحمل نتائجها، مما يجعل الوقت يمر وعند ما تقرر اتخاذ القرار المناسب تجد أنه الأوان قد فات.



التشتت



بفعل الأجهزة الإلكترونية أو قضاء الوقت في تصفح الإنترنت وهو الأمر الذي لو قمت بحساب الوقت الذي أضعته عليه ستجدها عمرا كاملا.



عدم الرضا



والذي قد يدفعك إلى تجربة العديد من الأشياء ووضع العديد من الأهداف من أجل الوصول إلى الكمال وهو الأمر الذي ستضيع حياتك عليه دون أن تصل له.



عدم مواجه مخاوفك



الأمر الذي سيدفعك لتأجيل العديد من الأشياء بسبب الخوف من الفشل.



عدم الاهتمام بالنتائج



فكونك إنسان منشغل بشكل دائم لا يعني أنك منتج، بسبب أنك تركز على العملية ذاتها وليس على نتائجها.



المصدر: higherperspectives