59 مشروعاً تم إنجازها في حمص

كشف محافظ حمص، طلال البرازي، أنه تم إنجاز 59 مشروعاً خدمياً وتنموياً تتبعتها اللجنة الوزارية بكلفة 3 مليارات ليرة وتم وضعها بالخدمة فعلياً.



وكانت الحكومة عقدت اجتماعها الأسبوعي الأخير للعام الماضي في محافظة حمص بناء على توجيه من الرئيس بشار الأسد فأطلقت العديد من المشاريع الخاصة بالمحافظة.



وفي تصريح لـ"الوطن" بين البرازي أن عدد المشاريع الحكومية التي ما زالت قيد الإنجاز والتي يتم تتبعها اللجنة الوزارية المكلفة تبلغ 21 مشروعا خدميا وتنمويا بالمدينة والريف بقيمة تزيد على 800 مليون ليرة، وبنسب إنجاز تتراوح ما بين 50 إلى 90 بالمئة.



وبين البرازي أن من بين هذه المشاريع مشروع تنفيذ مشفى الجامعة التعليمي الذي وصلت نسبة إنجازه إلى نحو83 بالمئة وآخر لتأهيل وصيانة وتجهيز مشفى ابن الوليد بحي الوعر بنسبة إنجاز بلغت 93 بالمئة، ومشروع استكمال تجهيز مشفى الباسل في حي الزهراء بنسبة إنجاز وصلت إلى نحو 95 بالمئة.