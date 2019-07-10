58 مليون ليرة لدعم مزارعي العنب بالسويداء

حولت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مبلغ 58 مليون ليرة لصالح اتحاد الفلاحين بالسويداء لصرفها لمزارعي العنب الذين سلموا محصولهم للشركة السورية لتصنيع العنب لموسم 2018-2019 وذلك كمبالغ دعم إضافية لهم.



وذكر رئيس اتحاد الفلاحين بالسويداء إحسان جنود أنه تمت زيادة 10 ليرات لكل كيلو عنب جرى تسليمه للشركة سابقا ليصبح بذلك سعر الكيلو الغرام الواحد من العنب العصيري الأبيض المسلم 135 ليرة بدلا من 125 ليرة والعنب الأسود 185 بدلا من 175 ليرة.



وأشار جنود إلى أن صرف المبالغ المحولة يتم وفق الجداول المنظمة بأسماء المزارعين الذين سلموا محصولهم للشركة وذلك اعتبارا من الحادي عشر من الشهر الحالي للجمعيات الفلاحية والرابع عشر منه للمزارعين.



وكانت الشركة استلمت موسم 2018-2019 نحو 5800 طن من محصول العنب.



