567 ضبطاً لسيارات مسروقة ومزورة في اللاذقية العام الحالي

كشفت إحصائية قسم مباحث المرور في محافظة اللاذقية عن توقيف 34 شخصاً منذ بداية العام بجرائم متعددة منها تزوير لوحات سيارات وحيازتهم وقيادة سيارات مسروقة مذاع البحث عنها والعثور بحوزتهم على أسلحة وذخائر غير مرخصة تمت مصادرتها.



وبيّنت الإحصائية المنشورة على صفحة وزارة الداخلية أنه ومنذ بداية عام 2019 وحتى تاريخه، نظم القسم 567 ضبطاً تشمل السيارات المسروقة والمزورة وإذاعات بحث مختلفة.



وأشارت إلى أن عدد السيارات المزورة المكتشفة وتم توثيقها بلغ 67 سيارة بأنواع مختلفة، إضافة إلى 23 سيارة مسروقة تمت إعادة أغلبها إلى مالكيها بعد تسوية وضعها أصولاً لدى مديرية النقل التابعة لها و63 سيارة حجز تنفيذي بناءً على أوامر قضائية صادرة عن مدير التنفيذ باللاذقية.



ولفتت إلى أنه تم العثور نتيجة البحث على 15 سيارة مذاعاً البحث عنها بقضايا مختلفة بموجب إذاعات بحث صادرة عن إدارة العمليات وقيادة الشرطة، مع التأكيد على إحالة الموقوفات والمصادرات إلى القضاء المختص لإجراء اللازم.