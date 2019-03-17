تدريبات للجيش في محيط «التنف».. واستشهاد 4 مدنيين في الصوانة
«الائتلاف» يدعو واشنطن وأنقرة إلى المزيد من التدخل في سورية!
دمشق: لا تنازلات في «المسار السياسي»
علماء الآثار يدرسون المدن السورية الغارقة في أعماق البحر!
صدمة في إسرائيل: صواريخ غزّة تصل إلى تل أبيب
عودة التصعيد إلى إدلب: اعتراض بالنار على تسويف أنقرة
طريق عمّان ـــ دمشق «الاقتصادي»... مغلَق بأمر أميركي!
دفعة جديدة من المهجرين في مخيمات اللجوء بالأردن تعود إلى الوطن
إصابة مدني وأضرار مادية بسقوط قذيفة أطلقها إرهابيون على منطقة قنينص في اللاذقية
طهران: سنرد بحزم على أي تهديد من الكيان الإسرائيلي
في الباغوز: الإعلام أكبر من «المعركة»... ووعود بـ«جيل الجهاد القادم»!
الباغوز الفوقاني.. آخر فلول ’داعش‘ يعلنون ’بيعة الموت‘
سوريا تحذر من اقتراب حرب جديدة مع إسرائيل
400 إرهابي بلجيكي في سورية.. وأميركا ترحب باستعادة المغرب لـ8
الرئيس الأسد: أي حديث عن حلول سياسية في ظل انتشار الإرهاب هو وهم وخديعة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

56 ميدالية متنوعة لمنتخب سورية للأولمبياد الخاص في دورة الألعاب العالمية الأولى

رفع منتخب سورية للأولمبياد الخاص رصيده من الميداليات إلى 19 ذهبية و24 فضية و13 برونزية مع نهاية منافسات اليوم الثاني لدورة الألعاب العالمية الأولى المقامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.


وكان المنتخب أحرز ميدالية ذهبية وثمان فضيات في منافسات اليوم الأول.
 
ففي مسابقة التزلج المدولب حقق اللاعب عبد الرحمن الخياط فضية 100 متر مستقيم وفي رفع الأثقال كانت الغلة وفيرة من الميداليات حيث حققت اللاعبة أسماء ناصر الدين ذهبية الرفع من البنش و3 فضيات بمجموع رفعات 5ر177 كغ.


كما حقق اللاعب عبد الرحمن الحلبي فضية التقبين وفضية السكوات وفضية البنش وفضية العام بمجموع رفعات 340 كغ.


وفي كرة القدم فاز منتخبنا على المنتخب الإيراني بخمسة أهدف دون رد وسيلتقي في مباراته الثانية مع المنتخب الكازخستاني.