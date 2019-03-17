56 ميدالية متنوعة لمنتخب سورية للأولمبياد الخاص في دورة الألعاب العالمية الأولى

رفع منتخب سورية للأولمبياد الخاص رصيده من الميداليات إلى 19 ذهبية و24 فضية و13 برونزية مع نهاية منافسات اليوم الثاني لدورة الألعاب العالمية الأولى المقامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



وكان المنتخب أحرز ميدالية ذهبية وثمان فضيات في منافسات اليوم الأول.



ففي مسابقة التزلج المدولب حقق اللاعب عبد الرحمن الخياط فضية 100 متر مستقيم وفي رفع الأثقال كانت الغلة وفيرة من الميداليات حيث حققت اللاعبة أسماء ناصر الدين ذهبية الرفع من البنش و3 فضيات بمجموع رفعات 5ر177 كغ.



كما حقق اللاعب عبد الرحمن الحلبي فضية التقبين وفضية السكوات وفضية البنش وفضية العام بمجموع رفعات 340 كغ.



وفي كرة القدم فاز منتخبنا على المنتخب الإيراني بخمسة أهدف دون رد وسيلتقي في مباراته الثانية مع المنتخب الكازخستاني.