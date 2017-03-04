550 مليون جهاز متصل بشـبكات «5G» بحلول 2022

حَثّ خبراء الحلول الأمنية شركات توريد خدمات الاتصالات على العمل لإزالة جميع العقبات التي تعترضهم لضمان الاستثمار الأمثل لقدرات وتقنيات الجيل الخامس من شبكات الاتصال الخلوي، التي ستغير العديد من أسس وقواعد هذه الصناعة.

ووفق أحدث التقارير الصادرة عن شركة «إريكسون موبيليتي»، سيصل عدد خطوط الربط الشبكي بالجيل الخامس من شبكات الاتصال الخلوي إلى 550 مليون خط بحلول العام 2022، وسيدخل 29 مليار جهاز متصل بالشبكة قيد الاستخدام، منها 18 مليار جهاز مرتبطة بتقنيات إنترنت الأشياء.

وقال ماليك تاتيباميولا نائب رئيس وحدة شركات الاتصالات وحلول إنترنت الأشياء في شركة «إف 5 نتوركس»: «تتخطى مكانة الجيل الخامس من شبكات الاتصال الخلوي بكثير مجرد كونها ثورة في مسيرة تطور النطاق العريض المتنقل، إذ سيمهد الطريق أمام عصر التحولات الرقمية، والجيل القادم من البنى التحتية فائقة النطاق العريض، التي سينعكس تأثيرها التحولي بقوة على كل من الشركات والأفراد على حد سواء».

وبالتزامن مع مسيرة تطور الجيل الخامس من شبكات الاتصال الخلوي المستمرة، تسلط الشركة الضوء على مدى الحاجة للإعداد التقني المثالي والقوي، ولا سيما فيما يتعلق بـ «النطاق العريض فائق الأداء» و«اتصالات الآلات الضخمة» و«الآلات الضخمة فائقة الاعتمادية».

وبدأت تقنيات حوسبة الطرفيات المتنقلة التي من شأنها تمكين طرفيات الشبكة من العمل ضمن بيئة معزولة عن بقية الشبكة تلوح في الأفق مع تنامي الطلب عليها من قبل المؤسسات البحثية والأسواق، في ظل التوقعات التي تشير إلى تخطي تداولاتها في السوق عتبة الـ 80 مليار دولار بحلول العام 2021.

ومن شأن هذا التحول دفع موجة الطلب على الحلول الصاعدة (مثل الإدارة والتوجيه الذكي لحركة البيانات وخدمة الوظائف المتسلسلة، وتحسين أداء بروتوكول التحكم بالإرسالTCP) بدرجة كبيرة لتصبح أقرب ما يكون من المستخدم النهائي.

من جهةٍ أخرى، تشير توقعات تقرير شركة إريكسون إلى أن حركة بيانات الفيديو وحدها سترتفع بنسبة 50% سنوياً بحلول العام 2022، لتشكل نحو 75% من إجمالي حركة البيانات المتنقلة، أما شبكات التواصل الاجتماعي، فستحتل المركز الثاني كأكبر حركة للبيانات، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 39% سنوياً خلال السنوات الست القادمة.

وكالات