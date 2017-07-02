55 %نسبة النجاح بالفرع العلمي في امتحانات الدورة الأولى لشهادة الثانوية

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والمهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية لدورة عام 2017 الأولى.



وأعلن وزير التربية الدكتور هزوان الوز خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة أن عدد الناجحين في الفرع العلمي 56199 بنسبة نجاح 55 بالمئة من عدد المتقدمين البالغ 101200 طالب وطالبة لافتا الى حصول طالبين على العلامة التامة.



وأشار الوزير الوز إلى أن عدد الناجحين في الفرع الأدبي بلغ 29207 من الطلاب والطالبات بنسبة نجاح 44 بالمئة من أصل 65977 متقدما في حين نجح 1072 طالبا وطالبة في الثانوية الشرعية من عدد المتقدمين البالغ 1557 بنسبة نجاح 68 بالمئة.