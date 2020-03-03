520 شركة شحن في سورية متوقعة عن العمل والسبب ؟

لم تكن بعض التعليمات والموافقات الشفهية من المصرف المركزي كافية لطمأنة شركات شحن البضائع لجهة تعاملاتها بالقطع الأجنبي، حيث توقف حوالي 520 شركة شحن دولي عن العمل حالياً بشكل شبه كامل مؤخراً، بينما نُقل عن ممثلي المركزي خلال لقائهم مع التجار الأسبوع الماضي تأكيدهم إمكانية استمرار عمل الشركات ريثما يتم التوصل إلى حلّ نهائي



كما أوضح رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي صالح كيشور أن إدارات في المصرف قالت لأصحاب الشركات بشكل مباشر ألا يظهروا دفاتر الحسابات ولا يسجلوا التعاملات وكأنهم يطلبون منهم العمل بالسر!، مضيفاً: هل يريدون منا أن نجلس في بيوتنا وندير أعمالنا منها حتى لا نظهر للدوريات!.



وبيّن كيشور أن الهدف هو الوصول لتعليمات تنظّم وتحمي العمل، وليس وعوداً شفهية قد تودي بأصحاب الشركات للتحقيق بناءً على الدفاتر المسجلة بالقطع الأجنبي، حيث تنظَّم أغلب تعاملات شركات الشحن بالدولار، كدفع رسوم المرفأ ورسوم تصديق الفواتير ورسوم الحدود، والحجوزات، وأجور السائقين الذين يحتاجون إلى الدولار لأنهم يعبرون إلى خارج البلاد، وفي ظل تعطل العمل حالياً يتجه التجار للدفع بشكل مباشر للمرافئ رغم أنها وظيفة شركات الشحن.



وطالب كيشور بمعاملة الشركات أسوة بمكاتب السياحة التي سُمح لها دفع أجور الطيران بالقطع، مضيفاً: نحن لا نصرّف ولا نبيع ولا نشتري في القطع الأجنبي، والمرسوم كان واضحاً وحدّد العقوبة للتعامل فقط، ونطالب بلقاء مع الحاكم لتحديد التعليمات بشكل دقيق دون الحاجة إلى استثناء فالمرسوم واضح.



البعث