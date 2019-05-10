52 ألف طن إنتاج حمص من القمح

قدرت مديرية زراعة حمص إنتاج المحافظة من محصول القمح خلال الموسم الزراعي الحالي بنحو 52 ألف ‏طن منها أكثر من 34 ألفاً بعلاً إضافة إلى إنتاج نحو 25 ألف طن من ‏الشعير.‏



‏وأكد مدير زراعة حمص المهندس نزيه الرفاعي أن ‏محصولي القمح والشعير بحالة جيدة في جميع المساحات المزروعة مع وجود بعض الإصابات الخفيفة بالصدأ الأصفر وتم تزويد المزارعين بالإرشادات اللازمة لمكافحتها ‏لافتاً إلى أن الأمطار الوفيرة هذا الموسم أسهمت بتحسين ‏نسب الزراعة والنمو للمحصولين.‏



‏كما لفت إلى قيام لجان فنية مختصة بجولات دائمة على الحقول ‏المزروعة والكشف عليها وتزويد المزارعين بتعليمات الخدمة اللازمة للوصول إلى إنتاج جيد ‏ووفير.‏



‏وبلغت المساحة المزروعة بالقمح في حمص خلال الموسم الحالي 672ر35 ألف هكتار والشعير نحو 43 ألف هكتار.