52 ألف طن إنتاج حمص من القمح
قدرت مديرية زراعة حمص إنتاج المحافظة من محصول القمح خلال الموسم الزراعي الحالي بنحو 52 ألف طن منها أكثر من 34 ألفاً بعلاً إضافة إلى إنتاج نحو 25 ألف طن من الشعير.
وأكد مدير زراعة حمص المهندس نزيه الرفاعي أن محصولي القمح والشعير بحالة جيدة في جميع المساحات المزروعة مع وجود بعض الإصابات الخفيفة بالصدأ الأصفر وتم تزويد المزارعين بالإرشادات اللازمة لمكافحتها لافتاً إلى أن الأمطار الوفيرة هذا الموسم أسهمت بتحسين نسب الزراعة والنمو للمحصولين.
كما لفت إلى قيام لجان فنية مختصة بجولات دائمة على الحقول المزروعة والكشف عليها وتزويد المزارعين بتعليمات الخدمة اللازمة للوصول إلى إنتاج جيد ووفير.
وبلغت المساحة المزروعة بالقمح في حمص خلال الموسم الحالي 672ر35 ألف هكتار والشعير نحو 43 ألف هكتار.