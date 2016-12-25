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2016-12-25 08:04
5000 ليرة شهريا وتعويض طوارئ للعمال المياومين على خطوط الإنتاج بالمخابز

طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي من إدارة الشركة العامة للمخابز بمنح مكافأة مالية شهرية قدرها 5000 ليرة سورية بالاضافة إلى تعويض طوارئ للعمال المياومين على خطوط الإنتاج والتشغيل في المخابز وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة لتحسين جودة الرغيف.

ودعا الوزير الغربي خلال جولته اليوم على عدد من المخابز العامة في مدينة دمشق إلى استثمار الطاقات الانتاجية الموجودة فيها بشكل صحيح والالتزام بالوزن المحدد لربطة الخبز والتقيد بالمواصفات المطلوبة.

في سياق متصل أكد الوزير الغربي أهمية طرح صالات الخزن والتسويق كميات اضافية من مياه الشرب المعدنية والاستمرار بتوفير المواد الغذائية والسلع الاساسية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار منافسة.

وكالات

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