500 مليون ليرة ميزانية القمامة في جرمانا، ورئيس البلدية يشكو ضعف الميزانية!!!

أكد المهندس نزيه شرف الدين رئيس المجلس البلدي في مدينة جرمانا أن مشكلة القمامة هي نتيجة الضغط السكاني الكبير وخاصة من الوافدين إلى المدينة نتيجة الأزمة التي أدت إلى ضغط كبير نجم عن ذلك عبء على عاتق البلدية المعدة لتخديم عدد أقل من السكان.

وأشار شرف الدين إلى أن مشكلة التخزين تحتاج إلى تعاون من المواطنين، حيث يتم تحديد أوقات معينة لترحيل القمامة من المنازل إلى الآليات ومنها إلى المكب مباشرة ما يؤدي بشكل مباشر لانتهاء المشكلة، مبيناً أنه لا بد من عمل مكثف للإعلام لتوعية المواطنين بضرورة التعاون والعمل الجماعي.