500 طن.. خطة لتسويق التفاح في فرع السورية للتجارة في حمص

بدأ فرع السورية للتجارة في حمص باستلام محصول التفاح من المزارعين في مختلف المناطق بالمحافظة وفق الأسعار المعتمدة والتي تراوحت بين 150 و650 ليرة للكيلو الواحد بحسب النوع والتصنيف.



وأفاد مدير فرع السورية للتجارة في حمص عماد ندور لموقع “أثر برس” بأن الكميات التي تم استلامها من المزارعين حتى الآن تبلغ حوالي 200 طن، لافتاً إلى أن خطة التسويق تتضمن استلام 500 طن من الأنواع القابلة للتخزين وفق الأسعار المعتمدة والتي تراوحت بين 150 و650 ليرة للكيلو الواحد وفق النوع والتصنيف.



وبين ندور أنه خلال هذا الموسم تم اتباع آلية جديدة لاستلام المحصولين من الفلاحين تعتمد على ضمان الحقل بالكامل من الفلاح بسعر معين ثم فرز المادة لاحقاً وذلك لضمان حقوق الفلاح، مشيراً إلى أن عملية فرز التفاح تتم وفق النوع والصنف ثم يوضب ويتم تخزينه في براد الوليد بهدف التدخل الإيجابي في الأسواق عند ارتفاع أسعاره.



وأشار ندور إلى أن الاستلام يتم من مختلف قرى ريف حمص الغربي وقرى وبلدات مناطق القصير وتلبيسة والرستن وقطينة وربلة.