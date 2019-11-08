لايمثلني
حظر الكيميائي تتحرك في مجلس الأمن و«الفرنسية» تفبرك ادعاءات على دمشق!
اللجنة الدستورية المصغرة تواصل أعمالها لليوم الثالث
واشنطن تتحرك لرفع قواتها إلى 800 عنصر وسيناتور أميركي: قرار متهور وغير قانوني
سلاح الجو يستهدف 15 موقعاً لإرهابيي «النصرة» وحلفائها شمالاً
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الفصائل في ريف حلب الشمالي
حلب: إصابة 6 مدنيين بقذائف صاروخية على محيط القصر العدلي.. وإسقاط طائرة استطلاع للمسلحين
ما هي طموحات الحكومة لعام 2020؟
موسـكـو: لا يمكن الاتفــاق مـع واشـنطن فـي شـمال شـرق سـوريـة
الجيش يدمر مقرات لـ«الخوذ البيضاء» و«التركستاني» في ريفي حلب وإدلب
الصين تدخل على خط استثمار الثروة المعدنية السورية بـ 3 مشاريع
الجيش يدخل حقول "رميلان" النفطية شرق الحسكة
اللجنة الدستورية المصغرة تبدأ يومها الثاني وفق البرنامج المقترح من وفد الحكومة السورية
الوفد الوطني: «الآخر» خالف مدونة السلوك ولا لتوزيع المهام في «المصغرة»
غموض رواية المحافظين الجدد حول النفط السوريّ

50 % من المنشآت الصناعية في حلب عادت إلى الإنتاج..

بين مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب المهندس حازم عجان أن عدد المعامل التي دخلت دائرة الإنتاج منذ بداية شهر تشرين الأول الفائت وحتى 20 منه وصل إلى 80 منشأة، والعدد ذاته للمقاسم المخصصة، بينما وصلت التراخيص الإدارية إلى 10 رخص، وعدد رخص البناء 120 رخصة وعدد المنشآت المباشرة في البناء 42 منشأة، في حين وصل حجم الاستثمار إلى 11 مليار ليرة، بينما بلغ عدد العاملين في تشغيل وصيانة المنشآت 2850 عاملاً، لافتاً إلى أن المدينة الصناعية تعتمد اليوم على العمالة النسائية بعد تأهيلها، حيث دخلت بقوة إلى سوق العمل وأثبتت نفسها في جميع القطاعات من دون استثناء حتى تلك التي كانت قائمة على الذكور حصراً.

وكشف عجان أن 50% من المنشآت الصناعية عادت إلى العمل تشمل جميع الصناعات، لكن القطاع النسيجي يستحوذ الحصة الأكبر، علماً أن الطاقة الإنتاجية للمنشآت العاملة ارتفعت من 25 إلى 75%، مشيراً إلى أن عدد المنشآت التي دخلت دائرة الإنتاج بلغ حوالي 580 منشأة بعد أن كانت 318 في بداية عام 2017، مشيراً إلى أن عدد المنشآت قيد الترميم أو البناء حالياً بلغ 255 منشأة، متوقعاً أن يدخل عدد جديد من المنشآت المنتجة نهاية العام الحالي.

 


تشرين