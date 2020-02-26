5ر34 طناً الكميات المسوقة من البرغل وزعتر المائدة في شركة تجفيف البصل بسلمية

أكدت مديرة عام شركة تجفيف البصل والخضار بسلمية المهندسة هالة شحود استمرار الشركة بتسويق منتجاتها



وأوضحت أنه حتى منتصف الشهر الجاري تم تسويق /32/ طناً من البرغل للسورية للتجارة وشبكة الآغا خان /5ر2/ طن من البصل المجفف و/500/ كغ من زعتر المائدة و/500/ كغ فلافل.



ونوهت المهندسة شحود إلى قيام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بافتتاح منفذ للبيع بدمشق في حي السبع بحرات لبيع منتجات الشركة وأنه بإمكان الشركة العمل على مدار العام من خلال صناعات إضافية لإنتاج مواد جديدة تتضمن تجفيف / فليفلة ونعناع وملوخية وباذنجان وزهرة وملفوف وكرات وفطر وشوندر وثوم وجزر وبطاطا بودرة / إذا ماتوفر شرطان وهما الدعم المالي الحكومي وعقود التصدير الخارجية.



وعن المساحات التي تعاقدت الشركة مع المزارعين أكدت أنه بلغت المساحات /110/ دونمات لزراعة بادرون بهدف إنتاج القزح وقزح لإنتاج البصل مع مساعدات للمزارعين بتأمين الأسمدة ومادة المازوت لمستلزمات الإنتاج وأن الشركة مستمرة بإبرام عقود المزارعة مع الراغبين لزيادة مساحات الإنتاج.