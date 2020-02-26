الجيش في جبل الزاوية من بوابة كفرنبل
الملك سلمان يستقبل حاخام “إسرائيلي”
حول تقنين المعرفة والإنترنت ورد وزارة الإتصالات
كفرنبل.. 4 كم تفصل الجيش العربي السوري عن أكبر معاقل جبهة النصرة
مشيخة قطر تتحرك لإنقاذ إرهابيي إدلب تحت ستار مساعدة النازحين
مقتل وجرح 10 جنود للاحتلال التركي
الجيش السوري على أبواب كفرنبل وواشنطن تراهن مجدّداً على «النصرة»
الجيش العربي السوري يسيطر على أكثر من 100 قرية وبلدة في ريف إدلب
الجيش يطلق معركة «جبل الزاوية» ويتقدم وعينه على أريحا
عدوان إسرائيلي جديد على دمشق
«الحربي» دمر الهياكل الدفاعية لـ«التركستاني» ومقرات قيادة وعربات مختلفة
إرهابيون ينقلبون على مشغلهم التركي ويحاولون الفرار من رأس العين
الجيش نحو تأمين طريق حلب اللاذقية بعد تحريره بلدتي الشيخ دامس وحنتوتين
تركيا تعتقل عشرات المسلحين السوريين لرفضهم القتال في إدلب
اشتباكات بين الجيش العربي السوري والمسلحين الموالين لأنقرة قرب جبل الزاوية جنوب إدلب
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

5ر34 طناً الكميات المسوقة من البرغل وزعتر المائدة في شركة تجفيف البصل بسلمية

أكدت مديرة عام شركة تجفيف البصل والخضار بسلمية المهندسة هالة شحود استمرار الشركة بتسويق منتجاتها


وأوضحت أنه حتى منتصف الشهر الجاري تم تسويق /32/ طناً من البرغل للسورية للتجارة وشبكة الآغا خان /5ر2/ طن من البصل المجفف و/500/ كغ من زعتر المائدة و/500/ كغ فلافل.


ونوهت المهندسة شحود إلى قيام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بافتتاح منفذ للبيع بدمشق في حي السبع بحرات لبيع منتجات الشركة وأنه بإمكان الشركة العمل على مدار العام من خلال صناعات إضافية لإنتاج مواد جديدة تتضمن تجفيف / فليفلة ونعناع وملوخية وباذنجان وزهرة وملفوف وكرات وفطر وشوندر وثوم وجزر وبطاطا بودرة / إذا ماتوفر شرطان وهما الدعم المالي الحكومي وعقود التصدير الخارجية.


وعن المساحات التي تعاقدت الشركة مع المزارعين أكدت أنه بلغت المساحات /110/ دونمات لزراعة بادرون بهدف إنتاج القزح وقزح لإنتاج البصل مع مساعدات للمزارعين بتأمين الأسمدة ومادة المازوت لمستلزمات الإنتاج وأن الشركة مستمرة بإبرام عقود المزارعة مع الراغبين لزيادة مساحات الإنتاج.