5إصابات جديدة بــ اللاشمانيا في منطقة المزة 86

كشف رئيس شعبة الأمراض السارية والمزمنة في مديرية صحة دمشق أنه تم تسجيل خمس حالات إصابة بحبة اللاشمانيا (حبة حلب) في منطقة المزة ٨٦ خلال شهر أيار وأربع حالات خلال الشهر الجاري ، مؤكداً أن الإصابات الموجودة وافدة من محافظات ومناطق أخرى وليست محلية ومعظمها من مناطق ( درعا، اللجاة، الضمير، قرى القلمون، الرحيبة، حلب وقراها، الجزيرة وجديدة عرطوز وحالة من مصياف ووادي العيون)، كاشفا أننا قمنا بـ١١ جولة رش ضبابي منذ بداية الشهر إلى الآن ويتم التركيز على المنازل والأماكن التي ثبتت الإصابة بها وفي مناطق السكن العشوائي كالمزة ٨٦ وعش الورور وسيتم تكثيف الرش خلال الأيام القادمة. وطالب الأهالي عند الشك بوجود إصابة باللاشمانيا بمراجعة المراكز الصحية الخاصة بالمديرية وهي حوالي ٨ عيادات تغطي مدينة دمشق ، مطالباً الأهالي بعدم معالجتها خارج هذه المراكز الصحية ومتابعة العلاج فيها حتى يتم الشفاء نهائيا،كذلك الابتعاد عن أماكن تجمعات القمامة والصرف الصحي، وأن يتم تسهيل مهمة فريق التقصي بالدخول إلى المنازل التي توجد فيها إصابات ليتم رشها بالمبيدات اللازمة .

مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يزداد انتشار الحشرات ولاسيما في المناطق الأكثر ازدحاماً والتي تؤدي إلى نقل العديد من الأمراض ، وفي لقاء مع بعض سكان منطقة المزة (86) بعد ورود عدة شكاوى عن انتشار ما يسمى حبة اللاشمانيا (حبة حلب) وإصابة عدد من الأطفال بها قالت هبة إحدى القاطنات في تلك المنطقة: إن ابنتها حلا البالغة من العمر 3سنوات قد أصيبت بهذه الحبة وتعاني الآن في علاجها وعزت السبب إلى وجود مجمع القمامة أمام منزلها وانتشار الذباب والحشرات بكثرة حولها وعدم رش المبيدات الحشرية بتلك المنطقة. مهندس الخدمات بدائرة خدمات المزة في محافظة دمشق حسين الصالح أكد أنه تم البدء بعمليات الرش بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية في المحافظة التي تقوم بتزويدنا بالمبيدات منذ بداية الشهر الخامس أي مع ارتفاع درجات الحرارة.

رئيس قسم رش المبيدات في محافظة دمشق باسل الحفار بدوره أكد أنه يتم رش المبيدات الحشرية بنوعيه الضبابي والرذاذي بشكل يومي صباحاً ومساء ووفق برنامج أسبوعي وبالتعاون مع مديرية صحة دمشق.



المصدر: تشرين