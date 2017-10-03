5 نقاط حدودية بقبضة الجيش العربي السوري
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5 نقاط حدودية بقبضة الجيش العربي السوري

واصل الجيش العربي السوري وحلفاؤه تقدمهم في ريف دمشق الجنوبي الشرقي وسيطروا على 5 نقاط مخافر حدودية مع5 نقاط حدودية بقبضة الجيش العربي السوري الاردن ( 186 – 187 – 188 – 189 – 190 ) واوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المسلحين وعرف من القتلى أحد المسؤولين العسكريين في “جيش أسود الشرقية” المدعو “أبو حسن” و أحد القياديين في “جيش أحرار العشائر” المدعو “أيمن ظاهر البحير”.

كما سيطرت وحدات أخرى من الجيش السوري على مناطق “رجم الحدلة – رجم بكر – خبرة بكر – خبرة رديفي ” وسط حالة من التخبط والفوضى في صفوف المسلحين، وتقع في هذه المناطق مراكز القيادة والاتصالات التابعة للمجموعات المسلحة

المصدر: وكالات

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