5 نصائح تجعل عينيكِ تبدوان أكبر

يمكن لـمكياج العين أن يكشف الكثير عن وجه المرأة، ويمكن أن يجعلها تبدو متوهجة أو باهتة، ويتوقف الأمر على رسمة العين وما يناسبها من مكياج، لذلك وجدت الصيحات الحديثة حلولاً لإخفاء أي عيب حتى ضيق العيون.



العيون الضيقة ليست عيباً على الإطلاق، ولكن لها سحرها الخاص، والعبرة هنا في إبرازها بشكل يناسبها وعدم اتباع الصيحات التي تزيد من الشعور بهذا الضيق.





إليك بعض النصائح السهلة لجعل عينيكِ تبدوان أكبر:



1-التأكد من تطبيق الأيلاينر دون تقطيع



إذا كنت تفضلين تطبيق الأيلاينر فلا مانع، ولكن تأكدي من أن الخط متماسك وقريب من الرموش قدر المستطاع؛ حتى لا تظهر مناطق بيضاء بين خط الأيلاينر والعين، كما يفضل تطبيق الخطوط الرفيعة حتى تبدو العين أكثر جاذبية، ويعد الأيلاينر البني هو أفضل الاختيارات لصاحبات العيون الضيقة.





2-لا داعي للكحل الداخلي

تحديد العين من الداخل بخط داكن يزيدها ضيقاً، بينما يفضل تطبيق خط بسيط بين الرموش مع تطبيق كحل أبيض بالداخل، فهذا هو أفضل اختيار لصاحبات العيون الضيقة نسبياً.



3- أي شادو أبيض صدفي



كما يمكن الاستعانة بلمسة من الأي شادو الأبيض الصدفي في زاوية العين، فهذه اللمسة تزيد سطوع العين.





4- أداة ثني الرموش



الكثيرات يغفلن دور أداة تجعيد أو ثني الرموش، ولكن خبراء الجمال يؤكدون على أنها تبرز الرموش بشكل أكثر قوة حتى في حالة عدم استخدام ماسكرا، وينصح بضرورة استخدام نوع جيد؛ لأن الأنواع الرديئة تتسبب في تساقط الرموش.





5- الحواجب البارزة



على عكس التصورات فإن الحواجب القوية والمحددة بشكل جيد هي طريقة بسيطة تجعل العيون تبدو أجمل وأكبر، وهنا عليكِ اختيار الطريقة المناسبة التي تفضلينها بشرط ألا تظهر الحواجب مفرغة؛ لأن هذه الفراغات تجعل المرأة تبدو بملامح باهتة، وهنا يمكنكِ الاعتماد على الجل أو مستحضرات مكياج الحواجب المؤقتة، أو طريقة الميكروبلدينج التي تخلصكِ من هذه المشكلة تماماً.