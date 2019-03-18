أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي عن تخصيص جائزة مقدارها 5 ملايين ليرة لمن يقدم مشروع توليد طاقة بديلة وستقوم غرفة صناعة حلب بتبني المشروع الفائز وتحويله إلى تطبيق عملي يمكن الاستفادة منه في المنشآت والمصانع وخاصة في ظل ما تتعرض له بلادنا من حرب كونية استهدفت تدمير وتخريب مصادر الطاقة .



وتأتي هذه الجائزة ضمن نشاطات المكتب العلمي للبحث الصناعي الذي احدث في غرفة صناعة حلب لدعم البحث العلمي وتحفيز الشباب على الابتكار تم وبهدف رعاية الأبحاث والمشاريع وتقديم المشورة وتبني المشاريع الموثقة علمياً وتقنياً .



وأشار الشهابي إلى أنه وفي سبيل تطوير العمل في المكتب العلمي تم تشكيل اللجنة العلمية في الغرفة لتشرف على المكتب العلمي ومركز تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات ومكتب التشغيل والجامعات والمعاهد .



من جانبه رئيس اللجنة العلمية المهندس محمد رأفت شماع أوضح أن من مهمة اللجنة التواصل الدائم مع جيل الشباب والكوادر البشرية والتي تعتبر من أهم العناصر لنجاح أي عمل ، وأن الطاقة الموجودة لدى شبابنا تحتاج للمساعدة والتوجيه بالشكل الصحيح والغرفة تبنت هذا الأمر لما يوجد فيها من مختصين وخبراء وهم على استعداد للقيام بهذه المهمة .



وللتعرف بشكل أوسع على المكتب العلمي ومهامه أوضح رئيسه المهندس خليل نيازي أن من مهام المكتب دراسة المشاريع المقدمة حول الحل الجيد والمبتكر في مجال التطوير الصناعي للطاقة البديلة والبحث في حل للمشكلة التقنية أو التطبيق الجديد لطريقة معروفة ذات جدوى اقتصادية هامة .



ورداً على سؤال حول الشروط الواجب استيفاؤها لمقدم الطلب أشار عضو المكتب الدكتور المهندس خير الدين طرشة أن المشاريع التي يتم تقديمها للمكتب يجب أن تتصف الجدية والابتكار وقابلية التطبيق الصناعي .



وحول آلية تقديم طلبات المشاريع أشار الدكتور طرشة إلى أن الأوراق المطلوبة يجب أن تتضمن الوصف الفني للمشروع والرسوم والمخططات والأسس والمراجع العلمية إن وجدت ، لافتاً إلى أن جميع العروض تدرس لدى المكتب العلمي للبحث الصناعي لغرفة الصناعة وتقارن مع قواعد البيانات الوطنية والعالمية .



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