5 شهداء و27 جريحاً جراء استهداف إرهابيي داعش حيي القصور والجورة بدير الزور بالقذائف والقنابل

ارتفع عدد ضحايا اعتداءات إرهابيي تنظيم “داعش” بالقذائف والقنابل الملقاة من الطائرات المسيرة على حيي القصور والجورة في دير الزور إلى 5 شهداء و27 جريحاً.

وأفاد مدير الصحة بدير الزور عبد النجم العبيد بأنه “وصل إلى مشافي المدينة جثامين 5 شهداء بينهم طفلان وامراة و27 شخصا جريحا أصيبوا نتيجة القذائف والقنابل التي أطلقها تنظيم داعش الإرهابي منذ الصباح على حيي القصور والجورة”.

وكان مصدر عسكري في دير الزور ذكر في وقت سابق اليوم أن إرهابيي تنظيم “داعش” أطلقوا 4 قذائف هاون على حي القصور ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وأصيب أمس 8 أشخاص بجروح نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم “داعش” المتحصنين في بعض أحياء المدينة على الأهالي في حيي الجورة والقصور بعدد من قذائف الهاون وبقنابل ألقتها طائرات مسيرة.

المجموعات المسلحة تخرق اتفاق منطقة تخفيف التوتر وتطلق النيران على مزارعي قرية حضر بريف القنيطرة

إلى ذلك خرقت المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية عبر اعتدائها بإطلاق النيران على مزارعي قرية حضر بريف القنيطرة الشمالي.

وأشار مصدر عسكري في القنيطرة إلى أن المجموعات المسلحة المنتشرة في تلة الحمرية جنوب قرية حضر أطلقت النيران باتجاه بساتين القرية أثناء جني المزارعين موسم التين ما تسبب بإصابة شخص بجروح تم نقله إلى أحد المشافي.

ومنذ توقيعها في الـ 9 من تموز الماضي انتهكت المجموعات المسلحة مرات عديدة اتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية عبر اعتدائها بالقذائف والنيران على القرى والبلدات في درعا والسويداء والقنيطرة.

المصدر: سانا