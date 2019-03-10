5 سلبيات للشاشات على الطفل !
يعمد غالبية الأهل إلى إبقاء أطفالهم أمام شاشات التلفاز أو الهواتف الذكية لتلافي إزعاجهم، خاصة أن الأطفال عادة ما يصرون على مشاهدة التلفاز، و يبدأون بالبكاء إن منعوا.
و أوضحت إختصاصية التوحد "أروى أحمد" لصحيفة مكة أن التواصل مع الطفل عن طريق العين و الحديث معهم مهم جدا، إضافة إلى قراءة الكتب لهم و ممارسات نشاطات حياتية كممارسة الرياضة و الألعاب أفضل من التلفاز.
1–ضعف التواصل :
مشاهدة التلفاز تؤدي للميل إلى الوحدة أكثر من التعامل مع الأشخاص المحيطين به، لذا حاول أن تتواصل أكثر مع طفلك و العب معه ألعابا تعتمد على التفكير و إيجاد الحلول.
2–ضعف التركيز :
مشاهدة الأطفال للتلفاز له تأثير سلبي على ذكائهم و كثرة المشاهدة تؤثر على تركيزهم و تضعفه، مما يؤدي لتدني التحصيل الدراسي.
3–نوبات الفزع :
قد تكون بعض مشاهد البرامج و الأفلام مليئة بالعنف و المشاهد المخيفة، مما يؤدي إلى نوبات من الفزع الليلي و الكوابيس، و ذلك لحفظ تلك المشاهد في ذاكرة الطفل و وجدانه.
4–العناد :
أجمع عدد من اختصاصيي طب الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية أن الأطفال الذين يشاهدون التلفاز هم أكثر عنادا و إزعاجا من غيرهم.
5–تعلم الألفاظ السيئة :
يلتقط الطفل ألفاظا سيئة لا ترغب بأن يلتقطها و يستخدمها في حياته مع العائلة و الآخرين.