أنقرة لواشنطن: «المنطقة الآمنة» تحتاج إلى الثقة..و«مقاطعة عفرين» تطلب دعم دمشق.
عفرين: بداية أم نهاية أزمات؟
يوم محادثات صامت في «فيينا 1»
الجيش يحبط هجوما لتنظيم “داعش” على قريتي الكشمة وغريبة بريف دير الزور ويقضي على 25 من إرهابييه
ارتفاع عدد ضحايا العدوان التركي على عفرين إلى 141 مدنياً بين شهيد وجريح
15 مدنياً ضحايا مجزرة جديدة لـ “تحالف واشنطن” بريف دير الزور
مجلس الشعب يقر تعديلات المرسوم 66 لعام 2012 لإحداث مناطق تنظيمية في المحافظات
زاخاروفا: توجيه دعوات لـ 1600 سوري للمشاركة في مؤتمر سوتشي
موسكو: سياسة الغرب بشأن إعادة إعمار الرقة ستبقيها تحت الأنقاض
أخبار غير مؤكدة عن دعوة «حماية الشعب» الجيش السوري لدخول عفرين
«واشنطن بوست»: تحديات أميركية جديدة في سورية بعد هزيمة داعش
ترامب لأردوغان: لتجنّب اشتباك قواتنا في الشمال السوري
اجتماعات «فيينا 1» تنطلق اليوم
السي آي إيه و اغتيالات عبر البحار
سورية تدين مزاعم وزيري خارجية أمريكا وفرنسا حول استخدام الأسلحة الكيميائية

%5 زيادة في إيرادات مصر من قناة السويس

 

ارتفعت إيرادات مصر من قناة السويس إلى 471.5 مليون دولار في ديسمبر، من 462.7 مليون في نوفمبر، لتزيد الإيرادات السنوية 5.4 بالمئة إلى نحو 5.277 مليار دولار في 2017، وفقا لحسابات "رويترز".

وعلى أساس سنوي زادت إيرادات قناة السويس في ديسمبر الماضي بنحو 13.8 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه في العام السابق، عندما بلغت 414.4 مليون دولار.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا، بنحو 15 يوما في المتوسط.

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 بالمئة إلى 5.005 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز، مقارنة مع 5.175 مليار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.