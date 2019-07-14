5 أسباب لضعف الانترنت

أعلن “منير عبيد” مدير الشركة السورية للاتصالات أنه سيتم العام القادم توسيع البوابة الدولية لسورية بمقدار 500 غيغا بايت لتصبح 820 غيغا، بعد أن كانت 320 إضافة إلى وضع الكبل الضوئي الجديد المسمى (اليسيا) في الخدمة بدلا من الكبل القديم النحاسي (أوغاريت).



و أكد “عبيد” أنه ضمن خطة الشركة للعام القادم سيتم رفع سرعة الانترنت في الأرياف من واحد ميغا بايت إلى 10 ميغا في حين ستبقى السرعة في المدن 100 ميغا كما هي عليه حاليا.



وعن أسباب ضعف الانترنت في سورية أوضح عبيد أن خدمة (ADSL) المتوفرة في سورية تشاركية، ولذلك من الطبيعي أن تضعف السرعة في حال زيادة عدد المشتركين التابعين للمركز الهاتفي، والدخول على الخدمة بوقت واحد، لافتا إلى أن وجود أكثر من أربعة أشخاص بالبيت الواحد يستخدمون الشبكة في نفس الوقت، والبعد عن المركز أكثر من 4 كيلو مترات، وسوء تمديد شبكة الهاتف في البيت، وعدم تحديث برنامج الراوتر، إضافة إلى القرب من خطوط الكهرباء جميعها أسباب تؤدي لانخفاض سرعة الاتصال بالانترنت.



وبيّن أن تبديل الكابلات النحاسية في سورية بأخرى ضوئية، والذي يتم العمل عليه حاليا يأتي لكون النحاسية لا تقبل التقنيات العالية للانترنت، وتضعف سرعتها وتتأثر بالمياه والكهرباء وغيرها من العوامل، إن وجدت قريبة منها ويتم سرقتها لأهداف مادية على عكس الضوئية.



وأِشار إلى أن الحاجة العالمية تفرض زيادة سرعة الإنترنت، إذ إن سرعات الإنترنت الآن لم تعد تتناسب مع البيانات.

الثورة