5 أسباب تدفعك لتجربة قناع الخوخ على بشرتك

لطالما سمعنا عن الفوائد العديدة التي يحصل عليها الجسم نتيجة تناول الخضروات والفواكه، خاصة تلك التي تفيد البشرة مثل الخوخ.



على الرغم من تعامل الكثيرين معه على أنه مجرد فاكهة حلوة المذاق، تقول التجربة الواقعية إنه واحد من أفضل الماسكات الطبيعية التي تمد البشرة بالتغذية والترطيب اللازمين.



لهذا السبب قررنا سيدتي إفادتكِ بأهم وأبرز فوائد ماسك الخوخ لجمال بشرتكِ:



ترطيب البشرة



لاحتوائه على فيتاميني A،C اللذين يساعدان في ترطيب وتغذية البشرة، وصولًا في النهاية لتجديد أنسجة الجلد.

طريقة الاستخدام:

قومي أولًا بهرس حبة خوخ، ثم أضيفي لها الزبادي، واستمري في خلط المزيج جيدًا.

بعد ذلك، ضعي الماسك على بشرتكِ لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

وعقب انتهاء الوقت اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر، ويتم منذ تلك اللحظة تكرار الوصفة يوميًا.



توحيد اللون

من المعروف عنه أنه يلعب دورًا هامًا في تخليصكِ من التصبغات الخفيفة والنمش، وبذلك توحيد لون البشرة في النهاية.



أضيفي إلى ذلك أنكِ يُمكنكِ استخدامه مع الشوفان كمقشر لطيف للبشرة.

طريقة الاستخدام:



بدايةً قومي بسلق حبة خوخ واهرسيها جيدًا، ثم أضيفيها إلى باقي المكونات وهي ملعقة كبيرة من العسل والشوفان.





استخدمي الماسك في تدليك بشرتكِ ثم اتركيه مدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل أن تغسليه.



كنوع من التغيير، يُمكنكِ الاستعانة باللبن الرائب بديلًا عن الشوفان.



الأشعة فوق البنفسجية



يعمل أيضًا هذا العنصر الهام على حماية بشرتكِ من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، إضافة لقدرته على زيادة إنتاج الكولاجين الذي يمنح الوجه والنضارة الصحية. أنسجة الجلد أما بخصوص الأنسجة، فيساهم بشكل كبير في ترميمها وحمايتها من التلف؛ وذلك نتيجة احتوائه على البروتينات اللازمة لذلك.



التقليل من ندبات حب الشباب



ويتم ذلك لتضمنه كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في التخفيف من الندبات الناجمة عن حب الشباب، بل إنه يعمل على تجديد خلايا الجلد عن طريق زيادة تدفق الدم. والآن بعد أن تعرفتِ على أهم فوائد الخوخ للبشرة لا تتردي في خوض التجربة.