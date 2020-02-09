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46 مليار ليرة قيمة مشاريع مؤسسة الإسكان العام الحالي

أكد مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للإسكان بأن خطة المؤسسة للعام الحالي تضمنت اعتمادات بقيمة 46,3 مليارات ليرة لتنفيذ مشاريع معظمها للسكن الاجتماعي "الشعبي" والتي خصص لها 25 مليار ليرة.

وفي تصريح أكد المصدر أن المؤسسة أبرمت عدة عقود محاصصة على مبدأ التشاركية لتنفيذ عدد من المقاسم السكنية في الجزيرة 26 في توسع مشروع دمر السكني منها عقد مع خزانة تقاعد المهندسين السوريين لإقامة برجين سكنيين 2 و3، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تتم المباشرة بالعمل.

ولفت المصدر إلى إبرام عقد مع جمعية وزارة الأوقاف التعاونية للسكن والاصطياف لإشادة مقسمين 1 و18، وأخر مع جمعية نيسان التعاونية للسكن والاصطياف لإشادة المقسم 19 وبوشر بتنفيذ أعمال صب الجدران الاستنادية في هذين المشروعين.

وأكد المصدر بأن المؤسسة وضعت خطة لإنجاز المساكن الاجتماعية المكتتب عليها من خلال برامج الإسكان الاجتماعي المختلفة والمستهدفة للسكن الشبابي وسكن العاملين في الدولة والادخار من أجل السكن  تنتهي في  2024.

 


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