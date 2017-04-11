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46 ضبط سرقة للأسلاك الكهربائية بطرطوس بحق مجهول

أكد معاون المدير العام للشركة العامة لكهرباء طرطوس المهندس فيصل تيشوري أن سرقة الأمراس والأسلاك الكهربائية مستمرة، ووصل قيمة ما تم سرقته خلال السنة الفائتة إلى أكثر من 20 مليون ليرة سورية.
وبيّن أن هذه السرقات شملت مختلف مناطق المحافظة من الدريكيش إلى بانياس وصافيتا ومشتى الحلو وسهل عكار وأستراد طرطوس حمص والصفصافة وصولاً إلى أطراف المدينة في حي الثورة والمدينة العمالية.
وأوضح تيشوري أن السرقات تركزت في الدريكيش على منطقة نبع الباردة وبيت الخدام وقرية القليعة والمعمورة وحاموش رسلان، إضافة إلى سرقة كبل ثلاثي يغذي محطة ترحيل النفايات الصلبة بالدريكيش، وتركزت في صافيتا في قرى أم حوش والشماميس واليازدية والنعاصات وبويضة السويقات ودوارة الأسقف وتركب ورويسة حمدان إضافة لسرقة شبكة كهربائية في صافيتا الغربية قرب الفرن الآلي، كما تعرضت محولة في مفرق أوبين لطلق ناري واحتراقها.
وفي منطقة طرطوس شملت مجدلون البحر وخربة المعزة وبيت الشنتة والمكيشفاني وبيت حاتم، أما في مشتى الحلو فقد تركزت في قرى حابا وجنين، على حين أدى حريق ببلدة مشتى الحلو لاحتراق كابلات توتر منخفض وسرقة ملفات محولة في جمعية السلام، وفي سهل عكار تركزت في قرى الرنسية وأوستراد حمص طرطوس وعين الزبدة وبلدة الصفصافة وقرية الجورة وبلدة الحميدية وجمعية المجد وكبل مخرج من شاليهات الحميدية.
أما في بانياس التي نالت الحصة الأكبر من السرقات فتركزت في قرى القلوع والحاطرية ونعمو الجرد والبيضا وبلمانا والروضة والبلوطية والخراب والبراج والبشعان..
وأشار معاون المدير إلى أنه تم تنظيم الضبوط اللازمة البالغ عددها /46/ ضبطاً وسجلت جميعها بحق مجهول، مطالباً جميع الجهات بما فيها الأهلية المساعدة في حماية هذه الشبكات من التعديات والسرقات حفاظاً على الملك العام.

المصدر: الوطن

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