4.5 أطنان مساعدات روسية لثلاث محافظات سورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في حميميم أنه قام أمس بـ8 فعاليات إنسانية في محافظات حلب واللاذقية والسويداء حصل خلالها السكان المدنيون على 4.5 أطنان من المساعدات الإنسانية. وجاء في بيان صدر عن مركز حميميم، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: إن المساعدات في حلب شملت طناً من الخبز و3 آلاف وجبة ساخنة وزعت على سكان بعض الأحياء كالسكري والشيخ مقصود وقاضي عسكر والخالدية وغيرها.

وفي محافظة السويداء تم توزيع 400 سلة غذائية على سكان بلدة القريا و300 سلة وألعاب للأطفال على سكان بلدة ياطر في اللاذقية. وقال المركز: إن «توزيع المساعدات شمل خلال يوم واحد 3908 مواطنين سوريين». ونوه المركز بأن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى واصلت أمس توزيع المعونات الغذائية والأدوية وتقديم المساعدة النفسية والقانونية لسكان سورية وإلى أنه يتواصل العمل في إعادة إعمار وتأهيل منشآت البنى التحتية.

وكالات