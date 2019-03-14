4238 طلبا لبرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم خلال ثلاثة أيام فقط

بلغ عدد المسجلين الراغبين بالاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم (الإلزامية والاحتياطية) في اللاذقية خلال الأيام الثلاثة الماضية 1556 مسرحا وذلك في فرع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمدينة اللاذقية والمراكز التابعة له في القرداحة وبيت ياشوط بجبلة.



وبينت مديرة فرع الصندوق باللاذقية وئام القصير أن الهدف من افتتاح المراكز تسهيل الإجراءات على المسرحين وتخفيف أعباء التنقل عليهم مؤكدة أنه يتم استقبال الطلبات يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء مع تمديد العمل لساعة إضافية أمس لاستيعاب جميع المتقدمين.



وفي طرطوس باشر فرع الصندوق في المدينة قبول الطلبات منذ يوم الأحد الماضي في حين استقبلت مراكز الريف طلبات المسرحين منذ الاثنين الماضي وبلغ عدد المسجلين لغاية تاريخه في جميع المراكز 2250 شابا.



وفي دير الزور بلغ عدد الراغبين بالاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم خلال الأيام الثلاثة الماضية 102 مسرح قدموا أوراقهم في مقر الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبنى مديرية البيئة بدير الزور.



وأشارت مديرة فرع الصندوق نبيهة صعب في تصريح لمراسل سانا إلى أن عدد الطلبات التي تم استقبالها حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس بلغت نحو 250 طلبا وذلك ضمن المراكز الثلاثة المعتمدة في مقرات الفرع بمدينة السويداء وإنعاش الريف في مدينة صلخد وقرية مردك.

وفي محافظة القنيطرة بلغ عدد المسجلين ضمن البرنامج 80 طلبا خلال الأسبوع الجاري.



وكان مجلس الوزراء أقر في الـ 10 من الشهر الماضي برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ممن أمضوا خمس سنوات أو أكثر بالخدمة الالزامية أو الاحتياطية أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدى كامل أو جزئي ويتضمن البرنامج تقديم 35 ألف ليرة سورية شهريا لمدة سنة يتم خلالها تسهيل حصولهم على فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص أو الأهلي وتقديم تسهيلات لتأسيس مشاريع متناهية الصغر على أن يتم تأهيلهم وصقل مهاراتهم مهنيا وحرفيا لتمكينهم من الحصول على الفرص المذكورة.



المصدر:سانا