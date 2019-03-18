400 مليون ليرة قيمة 5 ضبوط سرقة كهرباء لفنادق ومطاعم

بينما أعلن مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب عن تنظيم ما يزيد عن 5200 ضبط بحق مستجرين بطرق غير مشروعة، كشف مدير مراقبة الشبكات في الشركة العامة لكهرباء دمشق لؤي ملحم أنّه تم تنظيم خمسة ضبوط لمراكز تحويل خاصة لكبار المشتركين في دمشق منهم أصحاب منشآت سياحية كبيرة “سلاسل فنادق ومطاعم” بقيمة 400 مليون ليرة.



و أشار الخطيب إلى أن نسبة الجباية التي حققتها المؤسسة في العام الماضي تجاوزت 85 بالمئة من قيمة الكهرباء الموزّعة.

من جهته أكّد ملحم أنّ تنظيم الضبوط المذكورة ضمن المراقبة الدورية لكبار المشتركين ووفق توجيهات الوزارة المستمرة.



الوطن