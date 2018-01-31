400 رجل أعمال مصري في سورية منتصف شباط لبحث فرص إعادة الإعمار

هذا ما كشفه أحد رجال الأعمال السوريين المهمين في مصر، لافتاً إلى أن تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر، يعكف على الإعداد والتنظيم والتنسيق للقيام بتلك الزيارة، التي من المقرر أن يلتقي خلاها الوفد عدداً من المسؤولين السوريين في مختلف القطاعات، للاطلاع على الواقع الاقتصادي والاستثماري، وإمكانية تقديم وتبادل الاستشارات والدراسات والخبرات، توطئة للتعاون في التأسيس لجبهات من الأعمال، وتبعا لذلك للمشاركة في المشاريع الاستثمارية وخاصة مشاريع إعادة الإعمار.

هذا ما كشفه أحد رجال الأعمال السوريين المهمين في مصر، لافتاً إلى أن تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر، يعكف على الإعداد والتنظيم والتنسيق للقيام بتلك الزيارة، التي من المقرر أن يلتقي خلاها الوفد عدداً من المسؤولين السوريين في مختلف القطاعات، للاطلاع على الواقع الاقتصادي والاستثماري، وإمكانية تقديم وتبادل الاستشارات والدراسات والخبرات، توطئة للتعاون في التأسيس لجبهات من الأعمال، وتبعا لذلك للمشاركة في المشاريع الاستثمارية وخاصة مشاريع إعادة الإعمار.

كما كشف المصدر عن أن المناخ العام للمستثمرين السوريين عامة والمتواجدين في مصر خاصة، يبعث على التفاؤل، لناحية ترقبهم للعودة للوطن والعودة لمنشآتهم وإعادة إعمارها وتشغيلها، لافتاً إلى أن فتح خط طيران بين القاهرة وحلب سيكون من أهم المنعكسات الإيجابية باتجاه العودة، خاصة وأن زمن الرحلة على هذا الخط لا يستغرق الساعة الواحدة، الأمر الذي سيتيح لرجال الأعمال السوريين المرونة الكافية لمتابعة أعمالهم وإنجازها.

كما كشف المصدر عن أن المناخ العام للمستثمرين السوريين عامة والمتواجدين في مصر خاصة، يبعث على التفاؤل، لناحية ترقبهم للعودة للوطن والعودة لمنشآتهم وإعادة إعمارها وتشغيلها، لافتاً إلى أن فتح خط طيران بين القاهرة وحلب سيكون من أهم المنعكسات الإيجابية باتجاه العودة، خاصة وأن زمن الرحلة على هذا الخط لا يستغرق الساعة الواحدة، الأمر الذي سيتيح لرجال الأعمال السوريين المرونة الكافية لمتابعة أعمالهم وإنجازها.

الجدير ذكره أن مشاركة العديد من الشركات المصرية في معرض دمشق الدولي العام الماضي، في عدة مجالات إنتاجية يعد بمثابة الإعلان لبداية تعافي الاقتصاد السوري، وهذا ما تلمسه الأشقاء المصريون، وخاصة بعد ما شاهدوه من اهتمام بالغ من جانب كافة مؤسسات الدولة السورية بهذه المشاركة، حيث وصلت مساحة الجناح المصري إلى 610 م2 وبما يوازي مساحة الجناح الصيني، ومشاركة وفد مهم من رجال الأعمال المصريين، الأمر الذي يؤكد بداية علاقة جديدة في الشكل والمضمون بين القاهرة ودمشق.

الجدير ذكره أن مشاركة العديد من الشركات المصرية في معرض دمشق الدولي العام الماضي، في عدة مجالات إنتاجية يعد بمثابة الإعلان لبداية تعافي الاقتصاد السوري، وهذا ما تلمسه الأشقاء المصريون، وخاصة بعد ما شاهدوه من اهتمام بالغ من جانب كافة مؤسسات الدولة السورية بهذه المشاركة، حيث وصلت مساحة الجناح المصري إلى 610 م2 وبما يوازي مساحة الجناح الصيني، ومشاركة وفد مهم من رجال الأعمال المصريين، الأمر الذي يؤكد بداية علاقة جديدة في الشكل والمضمون بين القاهرة ودمشق.