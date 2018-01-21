40 يوماً متوقعة لإنهاء ربط السدود

أكد مدير المؤسسة العامة لنقل الكهرباء نصوح سمسمية على أنه يتم العمل حالياً على تأمين ربط السدود (سد تشرين وسد الفرات) بمدينة حلب عبر خطوط التوتر العالي “الثورة – مسكنة غرب” باستطاعة 230 كيلو فولط، وخط تشرين حلب 230 كيلو فولط، وكشف سمسمية عن البرنامج الزمني المتوقع خلاله الانتهاء من هذه الأعمال والتي تستغرق أقل من 40 يوماً تقريباً، مبيناً أن مشروع ربط السدود المولدة للطاقة الكهرومائية سيشكل دعماً كبيراً لمنظومة الكهرباء نظراً لتكلفتها القليلة، لافتاً إلى أنّ المشروع ليس جديداً.