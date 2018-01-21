سورية تنفي ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بالعملية العسكرية في عفرين
أردوغان يواصل جرائمه بحق السوريين ويقصف قرى وبلدات بريفي حلب والحسكة
بسبب العاصفة... انهيار 48 برج توتر عالي و 148 عمود خشبي كهربائي في سورية
إعادة فتح معبر نصيب: رغبة أردنية... وممانعة إسرائيلية سعودية أميركية!
لقاء ثلاثي لحسم ملف «سوتشي»: أنقرة تروّج لـ«حصار عفرين»
الوجود الأميركي المُقنّع بـ«قوات سوريا الديموقراطية»: الرقة تحت الاحتلال
لافروف: تحالف واشنطن لا يقاتل تنظيم جبهة النصرة في سورية
نصر الله: الولايات المتحدة أنشأت تنظيم داعش الإرهابي لإيجاد مبرر لعودتها إلى المنطقة
إعادة فتح موانئ اللاذقية وطرطوس وأرواد أمام الملاحة البحرية
لافروف وغوتيريس يجددان التأكيد على الحل السياسي للأزمة في سورية
لافروف : الغرب يغمض عينيه عن استخدام الإرهابيين في سورية أسلحة كيميائية
دمشق تعلن موافقتها على حضور اجتماع «فيينا»
الجيش السوري سيحسم عسكرياً في عفرين كما إدلب.. و تركيا بين ’النصرة’ و الأكراد
الجيش يحاصر أبو الظهور من ثلاث جهات..ويسيطر على بطيحة
موسكو تقرر دعوة أعضاء مجلس الأمن الدائمين للمشاركة في (سوتشي) بصفة مراقبين

40 يوماً متوقعة لإنهاء ربط السدود

 

أكد مدير المؤسسة العامة لنقل الكهرباء نصوح سمسمية على أنه يتم العمل حالياً على تأمين ربط السدود (سد تشرين وسد الفرات) بمدينة حلب عبر خطوط التوتر العالي “الثورة – مسكنة غرب” باستطاعة 230 كيلو فولط، وخط تشرين حلب 230 كيلو فولط، وكشف سمسمية عن البرنامج الزمني المتوقع خلاله الانتهاء من هذه الأعمال والتي تستغرق أقل من 40 يوماً تقريباً، مبيناً أن مشروع ربط السدود المولدة للطاقة الكهرومائية سيشكل دعماً كبيراً لمنظومة الكهرباء نظراً لتكلفتها القليلة، لافتاً إلى أنّ المشروع ليس جديداً.

وفي السياق نفسه، أوضح مدير الشركة العامة لكهرباء حلب محمد الصالح أن عملية ربط السدود ستنعكس بشكل إيجابي على استقرار التوترات المغذّية لمدينة حلب بشكل عام، مبيناً أنه حالياً يتم التجهيز فقط.

المصدر : وكالات

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.