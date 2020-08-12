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40 ناجحاً من جرحى الجيش في شهادة التعليم الأساسي

أعلنت الصفحة الرسمية لمشروع "جريح وطن" على "فيسبوك" أن 40 جريحاً من الجيش والقوات المسلحة والرديفة من أصل 41، نجحوا في امتحان الشهادة التعليم الأساسي بعد صدور نتائجها السبت. 

و قالت الصفحة إن جرحى الوطن أصحاب الإرادة والطموح، يًثبتون من جديد أنهم كما كانوا أبطالاً في دفاعهم عن سورية، هم أيضاً رفاقُ قلَمٍ وعلم، يَنشُدون النجاح والتفوق ويطلبون غداً مشرقاً لهم ولوطنهم. 

وأضافت : مبارك للمتقدمين من مشروع جريح الوطن لشهادة التعليم الأساسي نجاحَهم وتفوقهم في كل مدينة وبلدة، 40 جريح من أصل 41 نجحوا اليوم ليكتبوا اول سطر في مستقبلهم الأجمل.