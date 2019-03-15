40 قتيلاً بإطلاق نار استهدف مسجدين في نيوزيلندا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليوم مقتل 40 شخصاً وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح خطيرة جراء إطلاق نار استهدف مسجدين في منطقة كرايست تشيرتش.



ونقلت رويترز عن أردرن قولها: “تم اعتقال أربعة أشخاص متطرفين لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة” مضيفة: “تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى”.



بدورها دعت شرطة نيوزيلندا جميع المساجد في البلاد إلى إغلاق ابوابها حتى إشعار آخر والامتناع عن ارتياد المساجد حالياً.

من جهته وصف رئيس وزراء أستراليا سكون موريسون الهجوم على المسجدين بالعمل الإرهابي وكتب في تغريدة له “إن منفذ الهجوم الإرهابي أسترالي إرهابي متطرف”.



وشهدت مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية في وقت سابق اليوم إطلاق نار على مسجدين الأول في شارع دينز والثاني في شارع لينوود.



وذكرت الشرطة أن الهجوم خلف 40 قتيلاً وعشرات المصابين مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 4 مشتبه بهم على خلفية الهجوم.



بدورها قالت السفارة الروسية لدى نيوزيلندا “بناء على البيانات الأولية لا يوجد رعايا روس بين الضحايا” موضحة في الوقت ذاته أنه يتم حالياً التحقق من المزيد من البيانات.