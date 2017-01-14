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40 قتيلا بسبب موجة البرد في أوكرانيا منذ نهاية كانون الأول الماضي

لقي 40 شخصا على الأقل حتفهم منذ نهاية كانون الأول الماضي في أوكرانيا بسبب موجة البرد التي اجتاحت البلاد.

ونقلت “ا ف ب” عن المتحدثة باسم وزارة الصحة الأوكرانية تيتيانا تيموشينكو قولها إنه “منذ 30 كانون الأول الماضي توفي 40 شخصا بسبب انخفاض حرارة الجسم” موضحة أن معظم الضحايا قضوا في الشارع.

واجتاحت منذ بداية كانون الثاني الماضي موجة من الهواء البارد مصدرها شبه جزيرة اسكندينافيا مجمل اوروبا مخلفة عشرات الوفيات وخصوصا في بولندا المجاورة لاوكرانيا.

وكالات

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