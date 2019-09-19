40 قاعدة لكيفية إبعاد طفلك المدمن عن الموبايل.

هذا ما يجب اتباعه مع الطفل:

1- يجب منع طفلك من استخدام الموبايل إذا كان عمره أقل من سنتين حتى لا يتعرض لمشاكل النمو والتأخر الذهني.

2- أما بالنسبة للطفل فوق العامين فيجب تحديد وقت معين لاستخدام الموبايل واللعب عليه ويفضل ألا يزيد عن ساعة في اليوم.

3- حاولوا استبدال وقت الترفيه بالألعاب الحركية مثل العجلة والسكوتر والجري وألعاب البولينج المنزلية.

4- يجب جعل الطفل يشارك في بعض الأعمال المنزلية مثل ترتيب وتنظيم غرفته.

5- يجب شراء بعض ألعاب البظل حتى يقوم بتركيبها وحل ألغازها فهذه الألعاب تشتت تفكيره عن الموبايل وتزيد تركيزه.

6- يجب تشجيعه على ممارسة الرياضة حتى ولو ببعض التمارين المنزلية البسيطة.

7- الرحلات الأسرية لها دور كبير في تشتيت الطفل عن تصفح الموبايل وإدمانه.

8- يجب تنمية عادة القراءة وتشجيعه عليها وجعله يحكي لكم ملخص عما قرأ بعد انتهائه.

9- يجب أخذ الطفل أثناء الزيارات العائلية وجعله يتفاعل معكم.

10- يجب جعل الطفل يقوم بتجربة بعض الألعاب اليدوية المعتمدة على الفك وإعادة التركيب فهذا يشغل الطفل ويعمل على تسليته.

11- يجب مشاركة الطفل اهتماماته ومعرفة مهاراته المختلفة للقيام بتوظيفها بشكل صحيح.

12- يجب محاولة خلق لديه بعض المواهب مثل موهبة الرسم أو لعب رياضة معينة.

13- يجب مشاهدة الأفلام المفضلة للطفل معه.

14- يجب الجلوس معه ومشاركته الحديث وأخذ رأيه في بعض الموضوعات المناسبة لعمره.

15- يجب قراءة بعض القصص المفضلة له.
16- يجب تنظيم وقت الطفل وترتيب يومه لممارسة بعض الأنشطة اليومية.

17- يجب أن تكونوا قدوة حسنة له فلا تقضون معظم الوقت في استخدام الموبايل.

18- لابد من تخصيص وقت للطفل في يومكم للاستماع له واللعب معه أيضاً.

19- يجب الاشتراك له في نادي رياضي ليقوم باللعب والتواصل مع العالم الخارجي.

20- يمكن مشاركته في صنع بعض الأشكال الهندسية أو الحروف والأرقام باستخدام الورق المقوى.

21- يجب توضيح للطفل التأثير السلبي للاستخدام المفرط للموبايل على الصحة خاصةً على العين.

22- يجب توضيح أيضاً تأثير الموبايل النفسي عليه وأنه يؤدي للانطواء والعزلة.

23- يجب الاستماع لكل أسئلته والحرص على إجاباته على تساؤلاته حتى لا يضطر اللجوء للموبايل والبحث عنها.

24- يجب تدريبه على الرجوع لكم وسؤالكم إذا شاهد أي شيء غير مفهوم على الإنترنت.

25- يمكن مساعدته على تأليف قصة ثم يقوم بتمثيلها معكم أو مع إخوته.

26- يمكن أن يشاركك طفلك في إعداد الطعام ولكن انتبهي ألا يكون هناك خطراً عليه.

27- يمكن أن يشارك في تنظيم الخضروات والفواكه ويفصلهم عن بعضهم البعض في أطباق.

28- يمكن عمل صلصال في المنزل ومساعدة الطفل في عمل بعض الأشكال التي يفضلها.
29- يمكن اصطحابه لمشاهدة فيلم في السينما ولكن يجب أن يكون مناسب لعمره.
30- يمكن اصطحابه معكم أثناء التسوق وأخذ رأيه عند الشراء.
31- يمكن صنع بعض الحلوى أو الكيك معاً.
32- من الممكن أن تقوموا بلعبة عكس الأدوار فيأخذ مكانكم وتأخذوا مكانه وحاولوا أن يتعلم شيئاً جيداً خلال اللعبة.
33- يجب إخفاء الموبايل من أمام الطفل حتى لا يفكر في استخدامه.

34- يجب تنمية روح الفريق لديه وجعله يلعب مع غيره من الأطفال مثل أخوته أو أقاربه.

35- يجب التحلي بالصبر حتى يعتاد الطفل على استخدام العديد من البدائل بدلاً من الموبايل.

36- يمكن إدخال ألعاب الذكاء المحددة بتوقيت زمني لإكسابه مهارات التفكير السريع.

37- يجب تقديم بدائل للطفل عن الموبايل كالرسم والموسيقى أو ركوب الدراجة.

38- حاولوا توضيح أهمية الوقت وأنه يمكن فعل الكثير من الأشياء المفيدة فيه.

39- يمكن شراء بعض المجلات التي تحتوي على رسوماته المفضلة وجعله يقوم بتلوينها.

40- في النهاية إذا استجاب الطفل وابتعد عن اللعب على الموبايل، فيجب مكافئته.