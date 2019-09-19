40 قاعدة لكيفية إبعاد طفلك المدمن عن الموبايل.

هذا ما يجب اتباعه مع الطفل:



1- يجب منع طفلك من استخدام الموبايل إذا كان عمره أقل من سنتين حتى لا يتعرض لمشاكل النمو والتأخر الذهني.



2- أما بالنسبة للطفل فوق العامين فيجب تحديد وقت معين لاستخدام الموبايل واللعب عليه ويفضل ألا يزيد عن ساعة في اليوم.



3- حاولوا استبدال وقت الترفيه بالألعاب الحركية مثل العجلة والسكوتر والجري وألعاب البولينج المنزلية.



4- يجب جعل الطفل يشارك في بعض الأعمال المنزلية مثل ترتيب وتنظيم غرفته.



5- يجب شراء بعض ألعاب البظل حتى يقوم بتركيبها وحل ألغازها فهذه الألعاب تشتت تفكيره عن الموبايل وتزيد تركيزه.



6- يجب تشجيعه على ممارسة الرياضة حتى ولو ببعض التمارين المنزلية البسيطة.



7- الرحلات الأسرية لها دور كبير في تشتيت الطفل عن تصفح الموبايل وإدمانه.



8- يجب تنمية عادة القراءة وتشجيعه عليها وجعله يحكي لكم ملخص عما قرأ بعد انتهائه.



9- يجب أخذ الطفل أثناء الزيارات العائلية وجعله يتفاعل معكم.



10- يجب جعل الطفل يقوم بتجربة بعض الألعاب اليدوية المعتمدة على الفك وإعادة التركيب فهذا يشغل الطفل ويعمل على تسليته.



11- يجب مشاركة الطفل اهتماماته ومعرفة مهاراته المختلفة للقيام بتوظيفها بشكل صحيح.



12- يجب محاولة خلق لديه بعض المواهب مثل موهبة الرسم أو لعب رياضة معينة.



13- يجب مشاهدة الأفلام المفضلة للطفل معه.



14- يجب الجلوس معه ومشاركته الحديث وأخذ رأيه في بعض الموضوعات المناسبة لعمره.



15- يجب قراءة بعض القصص المفضلة له.

16- يجب تنظيم وقت الطفل وترتيب يومه لممارسة بعض الأنشطة اليومية.



17- يجب أن تكونوا قدوة حسنة له فلا تقضون معظم الوقت في استخدام الموبايل.



18- لابد من تخصيص وقت للطفل في يومكم للاستماع له واللعب معه أيضاً.



19- يجب الاشتراك له في نادي رياضي ليقوم باللعب والتواصل مع العالم الخارجي.



20- يمكن مشاركته في صنع بعض الأشكال الهندسية أو الحروف والأرقام باستخدام الورق المقوى.



21- يجب توضيح للطفل التأثير السلبي للاستخدام المفرط للموبايل على الصحة خاصةً على العين.



22- يجب توضيح أيضاً تأثير الموبايل النفسي عليه وأنه يؤدي للانطواء والعزلة.



23- يجب الاستماع لكل أسئلته والحرص على إجاباته على تساؤلاته حتى لا يضطر اللجوء للموبايل والبحث عنها.



24- يجب تدريبه على الرجوع لكم وسؤالكم إذا شاهد أي شيء غير مفهوم على الإنترنت.



25- يمكن مساعدته على تأليف قصة ثم يقوم بتمثيلها معكم أو مع إخوته.



26- يمكن أن يشاركك طفلك في إعداد الطعام ولكن انتبهي ألا يكون هناك خطراً عليه.



27- يمكن أن يشارك في تنظيم الخضروات والفواكه ويفصلهم عن بعضهم البعض في أطباق.



28- يمكن عمل صلصال في المنزل ومساعدة الطفل في عمل بعض الأشكال التي يفضلها.

29- يمكن اصطحابه لمشاهدة فيلم في السينما ولكن يجب أن يكون مناسب لعمره.

30- يمكن اصطحابه معكم أثناء التسوق وأخذ رأيه عند الشراء.

31- يمكن صنع بعض الحلوى أو الكيك معاً.

32- من الممكن أن تقوموا بلعبة عكس الأدوار فيأخذ مكانكم وتأخذوا مكانه وحاولوا أن يتعلم شيئاً جيداً خلال اللعبة.

33- يجب إخفاء الموبايل من أمام الطفل حتى لا يفكر في استخدامه.



34- يجب تنمية روح الفريق لديه وجعله يلعب مع غيره من الأطفال مثل أخوته أو أقاربه.



35- يجب التحلي بالصبر حتى يعتاد الطفل على استخدام العديد من البدائل بدلاً من الموبايل.



36- يمكن إدخال ألعاب الذكاء المحددة بتوقيت زمني لإكسابه مهارات التفكير السريع.



37- يجب تقديم بدائل للطفل عن الموبايل كالرسم والموسيقى أو ركوب الدراجة.



38- حاولوا توضيح أهمية الوقت وأنه يمكن فعل الكثير من الأشياء المفيدة فيه.



39- يمكن شراء بعض المجلات التي تحتوي على رسوماته المفضلة وجعله يقوم بتلوينها.



40- في النهاية إذا استجاب الطفل وابتعد عن اللعب على الموبايل، فيجب مكافئته.