40 قاعدة لكيفية إبعاد طفلك المدمن عن الموبايل.
هذا ما يجب اتباعه مع الطفل:
1- يجب منع طفلك من استخدام الموبايل إذا كان عمره أقل من سنتين حتى لا يتعرض لمشاكل النمو والتأخر الذهني.
2- أما بالنسبة للطفل فوق العامين فيجب تحديد وقت معين لاستخدام الموبايل واللعب عليه ويفضل ألا يزيد عن ساعة في اليوم.
3- حاولوا استبدال وقت الترفيه بالألعاب الحركية مثل العجلة والسكوتر والجري وألعاب البولينج المنزلية.
4- يجب جعل الطفل يشارك في بعض الأعمال المنزلية مثل ترتيب وتنظيم غرفته.
5- يجب شراء بعض ألعاب البظل حتى يقوم بتركيبها وحل ألغازها فهذه الألعاب تشتت تفكيره عن الموبايل وتزيد تركيزه.
6- يجب تشجيعه على ممارسة الرياضة حتى ولو ببعض التمارين المنزلية البسيطة.
7- الرحلات الأسرية لها دور كبير في تشتيت الطفل عن تصفح الموبايل وإدمانه.
8- يجب تنمية عادة القراءة وتشجيعه عليها وجعله يحكي لكم ملخص عما قرأ بعد انتهائه.
9- يجب أخذ الطفل أثناء الزيارات العائلية وجعله يتفاعل معكم.
10- يجب جعل الطفل يقوم بتجربة بعض الألعاب اليدوية المعتمدة على الفك وإعادة التركيب فهذا يشغل الطفل ويعمل على تسليته.
11- يجب مشاركة الطفل اهتماماته ومعرفة مهاراته المختلفة للقيام بتوظيفها بشكل صحيح.
12- يجب محاولة خلق لديه بعض المواهب مثل موهبة الرسم أو لعب رياضة معينة.
13- يجب مشاهدة الأفلام المفضلة للطفل معه.
14- يجب الجلوس معه ومشاركته الحديث وأخذ رأيه في بعض الموضوعات المناسبة لعمره.
15- يجب قراءة بعض القصص المفضلة له.
16- يجب تنظيم وقت الطفل وترتيب يومه لممارسة بعض الأنشطة اليومية.
17- يجب أن تكونوا قدوة حسنة له فلا تقضون معظم الوقت في استخدام الموبايل.
18- لابد من تخصيص وقت للطفل في يومكم للاستماع له واللعب معه أيضاً.
19- يجب الاشتراك له في نادي رياضي ليقوم باللعب والتواصل مع العالم الخارجي.
20- يمكن مشاركته في صنع بعض الأشكال الهندسية أو الحروف والأرقام باستخدام الورق المقوى.
21- يجب توضيح للطفل التأثير السلبي للاستخدام المفرط للموبايل على الصحة خاصةً على العين.
22- يجب توضيح أيضاً تأثير الموبايل النفسي عليه وأنه يؤدي للانطواء والعزلة.
23- يجب الاستماع لكل أسئلته والحرص على إجاباته على تساؤلاته حتى لا يضطر اللجوء للموبايل والبحث عنها.
24- يجب تدريبه على الرجوع لكم وسؤالكم إذا شاهد أي شيء غير مفهوم على الإنترنت.
25- يمكن مساعدته على تأليف قصة ثم يقوم بتمثيلها معكم أو مع إخوته.
26- يمكن أن يشاركك طفلك في إعداد الطعام ولكن انتبهي ألا يكون هناك خطراً عليه.
27- يمكن أن يشارك في تنظيم الخضروات والفواكه ويفصلهم عن بعضهم البعض في أطباق.
28- يمكن عمل صلصال في المنزل ومساعدة الطفل في عمل بعض الأشكال التي يفضلها.
29- يمكن اصطحابه لمشاهدة فيلم في السينما ولكن يجب أن يكون مناسب لعمره.
30- يمكن اصطحابه معكم أثناء التسوق وأخذ رأيه عند الشراء.
31- يمكن صنع بعض الحلوى أو الكيك معاً.
32- من الممكن أن تقوموا بلعبة عكس الأدوار فيأخذ مكانكم وتأخذوا مكانه وحاولوا أن يتعلم شيئاً جيداً خلال اللعبة.
33- يجب إخفاء الموبايل من أمام الطفل حتى لا يفكر في استخدامه.
34- يجب تنمية روح الفريق لديه وجعله يلعب مع غيره من الأطفال مثل أخوته أو أقاربه.
35- يجب التحلي بالصبر حتى يعتاد الطفل على استخدام العديد من البدائل بدلاً من الموبايل.
36- يمكن إدخال ألعاب الذكاء المحددة بتوقيت زمني لإكسابه مهارات التفكير السريع.
37- يجب تقديم بدائل للطفل عن الموبايل كالرسم والموسيقى أو ركوب الدراجة.
38- حاولوا توضيح أهمية الوقت وأنه يمكن فعل الكثير من الأشياء المفيدة فيه.
39- يمكن شراء بعض المجلات التي تحتوي على رسوماته المفضلة وجعله يقوم بتلوينها.
40- في النهاية إذا استجاب الطفل وابتعد عن اللعب على الموبايل، فيجب مكافئته.