40 إصابة نتيجة «ألعاب الخردق» و28 حالة ناجمة عن مشاجرات خلال العيد لمشفى دمشق

كشف مدير الهيئة العامة لمشفى دمشق «المجتهد» محمد هيثم الحسيني عن استقبال أكثر من 3200 حالة إسعافية ومرضية خلال أيام عيد الفطر السعيد، وذلك بزيادة عن الأيام العادية، منوهاً باتخاذ جميع الإجراءات بالتعامل السريع مع الحالات وتقديم العلاجات اللازمة بوجود كادر مختص ومناوب في المشفى.





وبيّن الحسيني أن معظم الحالات ناجمة عن حوادث السير سواء السيارات أو الموتورات، نتيجة السرعة الرعناء وعدم التقيد بتعليمات قيادة المركبة، مؤكداً وجود زيادة ملحوظة في حوادث السير خلال الفترة السابقة، مبيناً ضبط عدد كبير من حوادث السير خلال العيد.كما أشار مدير عام المشفى إلى استقبال حالات إسعافية ناجمة عن المشاجرات بين الأشخاص خارج إطار التقيد بالقوانين، مشيراً إلى استقبال أكثر من 28 حالة ناجمة عن المشاجرات، ومنها قيام البعض باستخدام الأدوات الحادة، ذاكرا أن المشاجرات أدت إلى حالة فقدان في البصر لأحد الأشخاص.





كما أكد الحسيني وجود زيادة ملحوظة من الحالات الناجمة عن استخدام «ألعاب فرد أو بارودة الخردق» والتي تتسبب بأضرار في العين وحالات نزوف في العين، موضحاً أن عدد حالات الإسعاف نتيجة استخدام «فرد الخردق» تجاوزت الـ40 حالة.





ولفت مدير مشفى دمشق إلى استقبال حالة لفتاة في الثانية عشرة من عمرها مصابة بكسر في الجمجمة نتيجة سقوطها من المرجوحة تسببت بوفاتها.





وتابع: كما تم استقبال حالات التهاب في الأمعاء نتيجة بعض الأطعمة المكشوفة وغيرها، معتبراً أن جميع الحالات فردية وتم تقديم العلاجات اللازمة لها.





من جانبه بين مدير عام مشفى المواساة الجامعي عصام الأمين أن المشفى استقبلت 600 حالة خلال عيد الفطر، 70 منها ناجمة عن حوادث سير، اضافة الى التهابات دودية والتهابات المعدة والأمعاء الواردة لقسم الإسعاف نتيجة التسممات الغذائية، مشيراً إلى استقبال عدد من الحالات الرضية، وأن إحدى الحالات ناجمة عن مشاجرة وضرب أحدهم للآخر بأداة حادة، إضافة إلى ورود حالات ناجمة عن «فرد الخردق»، منوها بتأمين جميع المستلزمات ووجود الكادر المختص والمناوب من أطباء وكادر تمريضي لاستقبال الحالات الإسعافية خلال فترة العيد وخارجها، مع توفير جميع المواد الطبية والعلاجية لعمل المشفى.



الوطن