4 وحدات للصناعات الريفية تعود للعمل بريف دمشق

باشرت أربع من وحدات الصناعات الريفية المتخصصة بحياكة السجاد العمل في ريف دمشق بعد إعادة تأهيلها ما يسهم حسب القائمين عليها في تأمين فرص عمل لعشرات السيدات ويحافظ على إحدى المهن التراثية.



وتتوزع الوحدات التي عادت للعمل بين قارة والمعضمية والرحيبة وحينة حسب مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق فاطمة رشيد التي أوضحت أن الوزارة أنهت أعمال إعادة التأهيل لهذه الوحدات وأطلقت العمل بها وتنفذ حاليا دورات تدريبية للراغبات بالعمل فيها مدتها 3 أشهر.



ولفتت رشيد إلى أنه بعد انتهاء فترة التدريب تمنح العاملات أجورا حسب نظام إنتاج القطعة مشيرة إلى أن عدد المتدربات بالوحدات الأربع يصل إلى أكثر من 40 سيدة ولا يزال الباب مفتوحا لمزيد من الراغبات بالعمل في هذا المجال.



وبينت رشيد أن إعادة تفعيل وحدات الصناعة الريفية لها دور إيجابي في تمكين المرأة الريفية اقتصاديا والحفاظ على حرفة صناعة السجاد كونها من الحرف التراثية العريقة.



ويصل عدد وحدات الصناعات الريفية إلى 179 وحدة في مختلف المحافظات تعمل معظمها في صناعة السجاد وبعد خروج عدد منها من الخدمة جراء الحرب الإرهابية على سورية بدأت وزارة الشؤءون الاجتماعية والعمل بإعادة تأهيل وتفعيل العمل فيها تدريجيا حيث أعادت 70 وحدة إنتاجية للتنمية الريفية فيما وصل عدد مراكز التنمية الريفية الموضوعة بالخدمة 9 مراكز خلال عام 2019.

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