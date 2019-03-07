4 هزات أرضية ضربت مناطق سورية

مع بداية شهر آذار، أعلن المرصد الأوروبي والأمريكي تعرض السواحل السورية لـ 4 هزات أرضية.

وقد تعرض شمال اللاذقية لهزتين أرضيتين، الأولى كانت بقوة 2.3 درجة وبعمق 15 كلم، أما الثانية كانت ارتدادية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر بنفس المكان.



وشهد شمال سورية أيضاً هزة كانت بقوة 2.1 درجة على عمق 35 كلم، بالإضافة لحدوث هزة رابعة شمال شرق سورية بقوة 2 درجة أيضاً، مع الإشارة إلى أن هذه الهزات حدثت ليل الاثنين.



و تعتبر هذه الفترة نشطة زلزالياً..“وهناك مثل دمشقي قديم معروف وهو: آذار شهر الزلازل والأمطار”.



وكان العديد من المتخصصين في الأحوال الجوية قد توقعوا أن يكون شهر آذار الجاري يحمل في صفحاته الغدر، حيث بعد الاستقرار بدرجات الحرارة والأجواء الربيعية التي تشهدها سورية، ربما نشهد عدة منخفضات جوية.

هوى الشام