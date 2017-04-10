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4 ميداليات لمنتخب سورية للسباحة ببطولة سوتشي الدولية في روسيا

أحرز منتخب سورية للسباحة للناشئين أربع ميداليات متنوعة في بطولة سوتشي الدولية المقامة حاليا في روسيا.

فقد حقق محمد نمر ذهبية سباق 50 مترا فراشة بزمن قدره 15ر26 ثانية وفضية سباق 100 متر فراشة بزمن 30ر58 ثانية بينما نال خالد بركات فضية سباق 100 متر حرة بزمن 56ر55 ثانية وبرونزية 50 مترا حرة بزمن 21ر25 ثانية.

وكان لاعب منتخب سورية للسباحة للرجال آزاد البرازي شارك الأسبوع الماضي في بطولة نيوزيلندا الدولية وحقق فيها ذهبية سباق 50 مترا صدر وفضية سباق 100 متر صدر وبرونزية سباق 200 متر صدر.

سانا

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