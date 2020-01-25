الجيش يصد هجوما عنيفا للنصرة ويستعيد مواقعه في ادلب
4 كم تفصل الجيش عن معرة النعمان
الجيش يستعيد السيطرة على الجزء الأكبر من الحدود مع تركيا والعراق
الجيش يستعيد السيطرة على قرية التح بعد الهجوم الإرهابي شرقي إدلب
ما هي أعراض فيروس كورونا وكيف تحمي نفسك؟
«مفخّخة» تقتل جنوداً أتراكاً
أول هجوم على حلب منذ سنوات: الهدنة نحو الانفراط؟
المصرف التجاري (قادر وغير قادر) على تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير
مقتل عدد من الجنود الأتراك جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي
الجيش يدمي داعش في البادية الشرقية والاحتلال الأميركي يواصل نقل مسلحي التنظيم إلى العراق
اشتباك بالأيدي وإشهار سلاح بين قوات روسية والاحتلال الأميركي شمال سورية
تحشيد متواصل في إدلب وتركيا تزوّد المسلحين بمضادّات دروع
«الإدارة الإنفصالية» تقرّ أنها سطت على 155 مليار ليرة من واردات النفط
حلب: الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين.. ويدمر لهم منصات إطلاق ومدافع هاون
لبنان: حكومة الفرصة الأخيرة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

4 كم تفصل الجيش عن معرة النعمان

سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على بلدة “الدير الشرقي”، مقتربة من مدينة معرة النعمان حتى 4 كم شرقا، وموقعة خسائر فادحة في صفوف تنظيمي “أجناد القوقاز” وجبهة النصرة وحلفائهما في المنطقة.


واستأنف  الجيش السوري عملياته العسكرية بعد أسبوع كامل من وقف إطلاق النار، مباغتا مسلحي “جبهة النصرة” و”أجناد القوقاز” على الجبهات الشرقية لمدينة معرة النعمان، منتزعا من مسلحي التنظيمين بلدة (الدير الشرقي) التي تشرف على المدينة الاستراتيجية الواقعة على الأوتستراد الدولي (حلب- حماة) من نحو 4 كم شرقا.

 وبدأت وحدات الاقتحام في الجيش العربي السوري تقدمها في ريف معرة النعمان الشرقي جنوب شرق إدلب، وتمكنت من السيطرة على بلدة (الدير الشرقي) بعد اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة كانت تنتشر في المنطقة.

وأشار إلى أن تمهيدا ناريا كثيفا نفذته وحدات من الجيش السوري تزامنا مع غارات جوية مركزة على مواقع مسلحي (اجناد القوقاز) و(هيئة تحرير الشام) في المنطقة، ما أسفر عن تدمير عدة مواقع وآليات تابعة لهما بالإضافة إلى قطع خطوط إمداد المسلحين الخلفية في عموم المنطقة، حيث تقدمت وحدات الاقتحام بريا باتجاه بلدة (الدير الشرقي) وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيمين، قبل أن تتمكن من بسط سيطرتها الكاملة على البلدة الاستراتيجية والقضاء على أكثر من 40 مسلحا معظمهم من جنسيات أجنبية.


وأكد مصدر ميداني أن سيطرة الجيش السوري على بلدة الدير الشرقي، تعني اقترابه من الأبواب الشرقية لمدينة معرة النعمان الاستراتيجية، بعدما باتت القوات البرية على بعد 4 كم من مزارعها الجنوبية الشرقية.


وتتقاسم جبهة النصرة التي تسيطر على معظم المناطق الحدودية السورية التركية شمال غربي سوريا، النفوذ مع تشكيلات مسلحة أخرى متعددة الجنسيات على الغالبية العظمى من مدينة إدلب وريفها.



سبوتنيك