4 كم تفصل الجيش عن معرة النعمان

سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على بلدة “الدير الشرقي”، مقتربة من مدينة معرة النعمان حتى 4 كم شرقا، وموقعة خسائر فادحة في صفوف تنظيمي “أجناد القوقاز” وجبهة النصرة وحلفائهما في المنطقة.



واستأنف الجيش السوري عملياته العسكرية بعد أسبوع كامل من وقف إطلاق النار، مباغتا مسلحي “جبهة النصرة” و”أجناد القوقاز” على الجبهات الشرقية لمدينة معرة النعمان، منتزعا من مسلحي التنظيمين بلدة (الدير الشرقي) التي تشرف على المدينة الاستراتيجية الواقعة على الأوتستراد الدولي (حلب- حماة) من نحو 4 كم شرقا.



وبدأت وحدات الاقتحام في الجيش العربي السوري تقدمها في ريف معرة النعمان الشرقي جنوب شرق إدلب، وتمكنت من السيطرة على بلدة (الدير الشرقي) بعد اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة كانت تنتشر في المنطقة.



وأشار إلى أن تمهيدا ناريا كثيفا نفذته وحدات من الجيش السوري تزامنا مع غارات جوية مركزة على مواقع مسلحي (اجناد القوقاز) و(هيئة تحرير الشام) في المنطقة، ما أسفر عن تدمير عدة مواقع وآليات تابعة لهما بالإضافة إلى قطع خطوط إمداد المسلحين الخلفية في عموم المنطقة، حيث تقدمت وحدات الاقتحام بريا باتجاه بلدة (الدير الشرقي) وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيمين، قبل أن تتمكن من بسط سيطرتها الكاملة على البلدة الاستراتيجية والقضاء على أكثر من 40 مسلحا معظمهم من جنسيات أجنبية.



وأكد مصدر ميداني أن سيطرة الجيش السوري على بلدة الدير الشرقي، تعني اقترابه من الأبواب الشرقية لمدينة معرة النعمان الاستراتيجية، بعدما باتت القوات البرية على بعد 4 كم من مزارعها الجنوبية الشرقية.



وتتقاسم جبهة النصرة التي تسيطر على معظم المناطق الحدودية السورية التركية شمال غربي سوريا، النفوذ مع تشكيلات مسلحة أخرى متعددة الجنسيات على الغالبية العظمى من مدينة إدلب وريفها.





سبوتنيك