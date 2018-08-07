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4 شهداء و15 مصاباً جراء انفجار مفخخات من مخلفات “داعش” في سحم الجولان وكوية بريف درعا

استشهد 4 مدنيين وأصيب 15 آخرون بجروح نتيجة انفجار ألغام ومفخخات من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” في بلدتي كوية وسحم الجولان في حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وأفادت مصدر ميداني في درعا بأن 3 مدنيين استشهدوا وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة نتيجة انفجار احد المنازل في بلدة كوية كان إرهابيو تنظيم “داعش” زرعوه بعبوات ناسفة موصولة على التسلسل بطريقة احترافية.

وفي بلدة سحم الجولان لفت المصدر إلى أن امرأة 30 عاما استشهدت نتيجة انفجار لغم زرعه إرهابيو تنظيم “داعش” قبل دحرهم من قبل الجيش العربي السوري الذي أعاد الأمن والاستقرار إلى ربوع المحافظة.

وتعمد التنظيمات الإرهابية إلى زرع العبوات الناسفة بطرق احترافية في الطرقات الرئيسية والفرعية قبل اندحارها إمعانا منها في استمرار عدوانها على السكان المحليين ومحاولة يائسة لإعاقة تقدم الجيش خلال عملياته العسكرية وغالبا ما تنفجر هذه العبوات بالسكان المدنيين ما يتسبب بوقوع شهداء وجرحى في صفوفهم.

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