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4 شهداء بينهم طفل وإصابة 7 آخرين جراء قذائف المسلجين الصاروخية على منطقة الحمدانية بحلب

4 شهداء بينهم طفل وإصابة 7 آخرين جراء قذائف المسلجين الصاروخية على منطقة الحمدانية بحلب

استشهد 4 مدنيين بينهم طفل وأصيب 7 آخرون بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على منطقة الحمدانية السكنية بمدينة حلب.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في الريف الغربي اعتدت مساء اليوم بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين في منطقة الحمدانية السكنية ما تسبب باستشهاد 4 مدنيين بينهم طفل وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مشفى حلب الجامعي لتقلي العلاج والاسعافات الطبية اللازمة

وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية أدت إلى وقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأصيبت الأحد الماضي فتاة بجروح بليغة نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية على حي حلب الجديدة.

ورداً على اعتداءات التنظيمات الإرهابية المتكررة بالقذائف المتنوعة ورصاص القنص وغيرها من الوسائل الإجرامية على المدنيين فى الأحياء السكنية في مدينة حلب تواصل وحدات الجيش العربي السوري عملياتها القتالية في ملاحقة فلول الإرهابيين في الأطراف الغربية والجنوبية الغربية لمدينة حلب والقضاء عليهم ووضع حد لجرائمهم بحق المدنيين.

 


سانا