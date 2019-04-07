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4 شهداء باعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية على مصياف

جددت التنظيمات الإرهابية انتهاكاتها اتفاق منطقة خفض التصعيد باستهدافها بقذائف صاروخية الأحياء السكنية بمدينة مصياف في ريف حماة الغربي.

و اعتدت  المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريفي حماة وإدلب صباح اليوم بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة مصياف بالريف الغربي.


وتسببت الاعتداءات الإرهابية باستشهاد 4 مدنيين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة.


هذا وردت وحدة من الجيش العربي السوري على مصادر إطلاق القذائف وألحقت بالإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد.


واستشهد أمس مدني ووقعت أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على قرى الرصيف والعزيزية والكريم في ريف حماة الشمالي الغربي.