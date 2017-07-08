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4 خطوات تمنع التطبيقات من استهلاك باقة الإنترنت.

تستهلك تطبيقات الهاتف الذكي باقة الإنترنت على هاتفك بشكل كبير، ويعاني أغلب المستخدمين الذين يعتمدون على بيانات الهاتف في الاتصال بالإنترنت من هذا الأمر، ولكن لا يمكنهم البعد عن التطبيقات التي يفضلونها ويعتمدون عليها بشكل يومي.
وفيما يلي مجموعة من الخطوات التي تساعدك في منع تطبيقاتك المفضلة من استهلاك باقة الإنترنت من دون حذفها.
فيسبوك.. إيقاف الفيديو التلقائي
اذهب إلى الإعداد وبعد ذلك اضغط على Account Settings ومنها Videos and Photos، ومنها اختر Autoplay وبعدها Wi-Fi Connections Only أو اضغط على Never Autoplay Videos.
تويتر.. إيقاف الفيديو التلقائي
اضغط على أيقونة Me في الركن الأيمن السفلي، واختر Settings وبعدها Data usage، ومنهاVideo autoplay واضغط على Never.
انستغرام.. إعادة تحميل الصور
يمكنك بسهولة منع التطبيق من إعادة تحميل الصور والفيديو، وهذا من خلال الذهاب إلى الإعدادات واختيار Cellular Data Use وتفعيل Use Less Data.
سناب شات.. تفعيل Travel Mode
هذه الميزة تساعدك في الحفاظ على باقة هاتفك ويمكن تفعيلها من خلال الضغط على رمز الترس في أعلى التطبيق gear icon، والنزول لأسفل والضغط على Manage ومنها Travel Mode.

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