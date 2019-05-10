4 أوراق مطلوبة لترخيص كشك في اللاذقية

أجرت لجنة الأكشاك في محافظة اللاذقية مناقشة للإجراءات الواجب اتخاذها لتدقيق الطلبات المقدمة ومطابقتها للشروط والمعايير المطلوبة لتنظيم الأكشاك في المدن والبلديات.



ولفتت اللجنة إلى أن الأوراق المطلوبة لطلب رخصة الكشك هي "وثيقة استشهاد أصلية، بيان عائلي أصلي وحديث، صورة هوية لمقدم الطلب، سند إقامة من المختار".



وخلال اجتماعها اليوم، برئاسة نائب المحافظ فراس السوسي، نوّهت اللجنة إلى أنه يحق لجرحى الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة الذين تصل نسبة العجز لديهم من ٧٠ بالمئة الى ١٠٠ بالمئة بترخيص كشك وفق معايير محددة، بشرط ألا يكون مستفيدا من فرصة عمل دائمة أو مشروع آخر ضمن الميزات التي يتم منحها.



وناقشت اللجنة التعليمات المحددة في هذا المجال التي أقرتها اللجنة العليا، إذ يحق لزوجات الشهداء من الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة تقديم طلب كشك باسمها أو يقدم أحد أولاده بعد موافقة الزوجة إذا لم تكن الأسرة قد استفادت من فرصة عمل دائمة أو مشروع آخر ضمن الميزات التي يتم منحها من قِبل الحكومة لغاية تاريخه.



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