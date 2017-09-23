4 أسرار دفعت زعيم كوريا الشمالية لتوبيخ ترامب

“رجل عجوز مزعج سيدفع ثمن إهاناته غالياً”، كان ذلك هو هجوم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الذي وصف به الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

جاء توبيخ زعيم كوريا الشمالية، بعد الانتقادات العلنية، التي وجهها له ترامب في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفه بـ”رجل الصواريخ” ووعده بتدمير كوريا الشمالية بالكامل.