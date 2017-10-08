4 أخطاء يرتكبها الأهل دون انتباه في تربية أولادهم

يعتقد كثير من الأمهات والآباء أنهم يتبعون أساليب التربية المثالية مع أبنائهم. لكنهم لا يعرفون أنهم يقعون أحياناً في هذه الأفخاخ ويرتكبون هذه الأخطاء من دون انتباه.

1- التنازل:

يعني هذا أنّك تخضعين لضغط طفلك وبكائه ولا تلتزمين بلائحة الممنوعات. فإذا كان عليك منعه من تناول الحلويات في وقت محدد أصري على ذلك.

وفي حال بدأ بالصراخ، أتركيه لبعض الوقت، وخذي نفساً عميقاً قبل أن تعودي إليه مجدداً. فهذا يساعدك على إيجاد الحل المناسب للمشكلة.

وإذا كان عليك التنازل دعيه يفهم أنّك فعلت ذلك من أجلك وليس من أجله. قولي له مثلاً: نعم، سنذهب إلى حفل ميلاد صديقك لأنني وعدت أمه بأن أساعدها.

2- طلب التعاون بدلاً من الإصرار عليه:

من الخطأ أن تعرضي على طفلك أن يقدم لك المساعدة في بعض الأمور، بل عليك أن تصري على ذلك.

لذا استخدمي الكلمات المناسبة. فبدلاً من أن تسأليه: هل يمكنك مساعدتي على ترتيب غرفتك؟ قولي له: أحتاج إلى أن تساعدني على توضيب غرفتك.

3- السماح له بكسر القواعد:

إذا كنت تلبين كل مطالب طفلك خوفاً من أن يبدأ بالبكاء أو الصراخ فأنت مخطئة. ففي هذه الحالة سيعتاد كسر القواعد ولن يعير أي أهمية لاحترامها.

إذاً، قدمي له التعليمات بشفافية ووضوح، ولا تدعيه يناقشك في حال كان الموقف لا يحتمل النقاش.

4- تحاولين أن تجعلي طفلك راضياً بأي ثمن:

لا يمكن لأي أم أن تدع طفلها يشعر بالتعاسة. لكن الاستجابة لكل مطالبه قد تلحق به الضرر أحياناً.

فلا يمكنك أن تدعيه يتناول السكاكر مثلاً كلما أراد ذلك. إذاً حاوريه.

قولي له مثلاً: أعرف أنّك تشعر بالاستياء لأنك لم تحصل على الحلوى، لكنّك تناولت لتوك قطعة من الشوكولاته وهذا يكفي. فهذا يجعله يدرك أن الحياة لا تتيح له الحصول على كل ما يريد.

المصدر: لها