4 آلاف “إسرائيلي” بالحجر الصحي الإجباري بسبب كورونا

أعلنت وزارة صحة الكيان “الإسرائيلي” أمس الجمعة، أن 4500 شخص مجبرون على التواجد تحت الحجر الصحي المنزلي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.



ووفقاً لموقع “سكاي نيوز”، فإن أعدد المصابين في الكيان الإسرائيلي، بفيروس كورونا ارتفع إلى 7 أشخاص.



بدورها، قناة “مكان” التابعة للكيان، أوضحت أن الإصابتين الجديدتين حالتهما تعتبر “طفيفة”، أما الـ 5 الآخرون فيحملون الفيروس، وتم وضعهم جميعاً في حجر صحي في مستشفى شيبا بـ “تل شومير”.



وأوضحت القناة المذكورة أن ثلاثة من المصابين كانوا قد زاروا إيطاليا، وتبين أن أحدهم نقل العدوى إلى زوجته.



وحول آخر مستجدات تطور الفيروس حول العالم، فقد أعلنت المنظمة أن الفيروس بات منتشراً في أكثر من 49 دولة بعدد إصابات تجاوز 80 ألفاً و726 حالة، من بينها نحو 4315 إصابة خارج الصين، في حين تجاوز مجمل عدد الوفيات جراء الفيروس 2859 حالة.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 79251 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 2838 حالة بنهاية أمس الجمعة، فيما بلغ عدد الإصابات في كوريا 3150 فضلاً عن وجود 16 حالة وفاة.



أما في إيران، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم السبت، عن تسجيل 205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون الـ 24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء البلاد، فيما تماثل للشفاء حتى الآن 123 مصاب، وبذلك يكون إجمالي عدد الإصابات هو 593 بالإضافة إلى وجود 43 حالة وفاة.



وسجلت الكويت أمس الجمعة، إصابتان جديدتان، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 45 حالة.



وبالنسبة للسعودية، أعلنت وزارة الخارجية تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت بسبب تفشي الفيروس، كما دعت السفارة السعودية في بيروت السعوديين والمقيمين إلى تأجيل أي سفر مبرمج إلى لبنان.



وارتفع عدد المصابين في البحرين إلى 36 شخص، فيما سجلت لبنان الإصابة الرابعة لشخص من التابعية السورية وتم وضعه في العزل الصحي، حتى أن وزارة التربية اللبنانية قررت تعطيل المدارس من اليوم السبت وحتى 8 من شهر آذار المقبل كإجراء وقائي بسبب الفيروس.



وفي إيطاليا، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 888 حالة، توفي منهم 21 شخصاً، مما يجعل البلد البؤرة الأبرز لانتشار الفيروس في أوروبا.



وأكدت السلطات الفرنسية من جهتها، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 57.



وسجلت 6 ولايات في غرب ألمانيا إصابات جديدة، ليناهز إجمالي عدد المصابين 60 شخصاً، ويُقدر عدد الأفراد الذين يخضعون للحجر الصحي في منازلهم حالياً كإجراء احترازي بولاية شمال الراين فيستفاليا حوالي ألف شخص.



وفي الدنمارك تم تسجيل 3 إصابات، إضافة إلى تسجيل إصابتين في بريطانيا ليصل عدد المصابين إلى 19.



وكانت كل من هولندا والعراق والدنمارك والكويت وقطر أعلنوا عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا.



يذكر أن منظمة الصحة العالمية، رفعت أمس الجمعة، مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى “مرتفع جداً”.